Тонкости регистрации в игровом клубе

Увлечение азартными играми условно можно разделить на две категории: одни предпочитают играть бесплатно, подходя к процессу, как к развлечению или компьютерной игре, а другие видят в этом возможность приумножить капитал. Принципиальное отличие в этих двух подходам заключается в необходимости регистрации, если вы собрались играть на деньги. Особенность в том, что зарегистрироваться в казино бывает несколько сложнее,чем на обычном сайте из-за того, что игра подразумевает финансовые операции. Постараемся разобраться во всех нюансах этого процесс и понять, можно ли упростить данную процедуру?

Безопасность превыше всего

Для любого казино вопрос безопасности является приоритетным, ведь их главный — это клиенты. Именно поэтому стоит выбирать только лицензионные площадки, если вы решились рискнуть и сыграть на деньги. Как правило, регистрация в таких казино требует верификации и подтверждения личности, но сегодняшние тенденции направлены на то, чтобы максимально упростить эту процедуру. Например, в казино elslots вход можно осуществить с помощью социальных сетей Google или Facebook — сегодня это одна из самых распространенных опций.

Такой способ подразумевает быструю или простую регистрацию, но для осуществления финансовых операций (пополнения или вывода средств) все равно необходимо будет указать дополнительные данные. Обычно для этого требуется предоставить документы, подтверждающие личность или водительские права, после чего может понадобиться время на их проверку. Кстати, для пользователей украинских казино с недавних пор стала доступна функция, которая значительно ускорит и облегчит этот процесс — все больше казино позволяют регистрироваться с помощью приложения “Дія”, которое уже содержит в себе основные документы. Это событие называют настоящим технологическим прорывом в сфере азартных услуг.

Зачем вообще нужна регистрация?

Процесс регистрации выводит ваши взаимоотношения с игровым клубом на другой уровень. Первая выгода, которую вы получаете — это бонусы. Вряд ли сегодня найдется казино, которое игнорирует приветственные бонусы для новых клиентов, ведь это уже давно стало правилом хорошего тона.

Регистрация носит обязательный характер, если вы пришли выигрывать деньги, и имеет следующие преимущества:

Участие в акциях, получение бонусных предложений;

Доступ к форуму для общения;

Возможность играть на деньги на любых автоматах;

Участвовать в турнирах и розыгрышах от вашего казино;

Безопасно проводить финансовые операции.

Напомним, что без этой процедуры вам будут доступны только демонстрационные версии игр, которые лишены главного — возможности выигрывать настоящие деньги.

Регистрация это еще и своего рода реестр азартных игроков. С выходом деятельности азартных заведений в правовую плоскость одна из их задач — это борьба с распространением игромании и выявление склонных к этому игроков с дальнейшим ограничением доступа. Именно поэтому во всех казино распространено правило, что создать можно только один аккаунт.