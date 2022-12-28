Путину боятся доложить, что часть фронта на Донбассе — обваливается

Путину боятся доложить, что часть фронта на Донбассе — обваливается. У оккупантов начались серьезные проблемы в районе Бахмута, а севернее в районе Кременной идет эвакуация части российских военных и персонала. При этом пока в Кремль еще не сообщали, что в ближайшие дни придется не наступать, а опять — отступать.

Потеряв в результате контрнаступления Украины половину захваченных территорий, российская армия может сдать еще один ключевой город в Луганской области, «освобождение» которой декларировалось в качестве цели продолжающейся 10 месяцев войны.

ВСУ усиливают нажим на позиции российский войск в Кременной — опорном пункте и логистическом центре, куда армия РФ откатилась после отступления в сентябре. Небольшой город, где до войны жили 18 тысяч человек, является «воротами» на пути к важным промышленным центрам Донбасса — Северодонецку и Лисичанску, которые перешли под российский контроль летом.

Российское военное командование эвакуировалось из Кременной в Рубежное, сообщил в понедельник глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Следом, повторяя сценарий Херсона, город покинули российские граждане, которые приезжали туда на работу.

Под Кременной идут тяжелые бои, и успех на стороне ВСУ, сообщил Гайдай во вторник: «Россияне понимают, что если они потеряют Кременную, упадет вся линия обороны».

Украинские войска, по всей видимости, добились больших успехов в Луганской области, чем предполагалось ранее, пишут эксперты Института изучения войны. По их данным, наступление в этом направлении продолжается по меньшей мере с 23 декабря. Британская разведка в ежедневной сводке в среду сообщает, что город стал «уязвим» для украинских атак после того, как ВСУ начали продвигаться на запад от Красного Лимана.

Российские военные создали обширную линию укреплений в районе Кременной, пишет разведка. Туда стянуто огромное количество резервов и техники, территории заминированы, подтверждает Гайдай.

По его словам, российские войска несут большие потери, а в случае отступления из Кременной армия может потерять и другие города, поскольку оборонять их будет сложно из-за больших разрушений.

«После освобождения Кременной есть два варианта развития событий: шагать на Старобельск — главный логистический центр области, или помочь Бахмуту и идти на Рубежное и Северодонецк, чтобы расколоть (российскую) группировку на этом направлении», — сказал Гайдай в среду.

Наступление российской армии под Бахумтом тем временем вероятно, захлебнулось, пишет ISW: серьезные потери вынудили командование сократить масштаб наступательных действий до уровня отдельных отрядов.

Нечто подобное, напоминают эксперты, происходило в августе близ Херсона, когда российские силы были вынуждены отказаться от использования батальонно-тактических групп (БТГ) из-за нехватки боеприпасов и истощения формирований на уровне выше взвода.

Понимает ли президент Владимир Путин положение дел на фронте, остается загадкой. Источники The Wall Street Journal из числа федеральных чиновников и людей, близких к Кремлю, утверждают, что Путин продолжает жить в «информационном пузыре», получая лишь сводки, отредактированные ФСБ и Совбезом. Путин, как утверждают источники WSJ, не отказался от идеи фикс покорить Украину и готов на годы мобилизации населения и экономики.