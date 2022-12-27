У Зеленського назвали одне із головних завдань щодо санкції проти РФ

Про це інформує керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Єрмак наголосив, що ще в листопаді в рамках міжнародної робочої групи незалежних експертів з питань санкцій щодо Росії — Санкційна група Єрмака-Макфола, пропонували детальний план санкцій проти Росатому.

«Росія ж продовжує шантажувати світ ядерною зброєю, а Росатом сподівається нарощувати експортний виторг. Їх портфель закордонних замовлень становить $200 млрд», — пише Єрмак.

Керівник Офісу наголосив, що уряд буде системно працювати над тим, щоб санкції проти Росатому реалізувалися.