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У Зеленського назвали одне із головних завдань щодо санкції проти РФ

Уражені "Росатомом"
Голова Офісу президента наголосив, що в Україні одним із головних завдань є запровадження санкцій проти Росатома

Про це інформує керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Єрмак наголосив, що ще в листопаді в рамках міжнародної робочої групи незалежних експертів з питань санкцій щодо Росії — Санкційна група Єрмака-Макфола, пропонували детальний план санкцій проти Росатому.

«Росія ж продовжує шантажувати світ ядерною зброєю, а Росатом сподівається нарощувати експортний виторг. Їх портфель закордонних замовлень становить $200 млрд», — пише Єрмак.

Керівник Офісу наголосив, що уряд буде системно працювати над тим, щоб санкції проти Росатому реалізувалися.

27 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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