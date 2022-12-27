У ЄС набув чинності єдиний стандарт для зарядних пристроїв

Директива про радіообладнання, яка передбачає запровадження на території Європейського Союзу єдиного стандарту USB Type-C зарядних пристроїв для всіх гаджетів, набула чинності у вівторок.

Про це повідомляє «Європейська правда».

Директива передбачає, що протягом двох років – тобто до 28 грудня 2024 року – більшість мобільних електронних гаджетів, які використовуються на території Європейського Союзу, повинні будуть заряджатися через порт USB Type-C.

До того часу USB-C має стати стандартним для смартфонів, планшетів, цифрових камер, навушників, гарнітур, портативних ігрових консолей, портативних колонок, електронних ридерів, клавіатур, мишок, портативних навігаційних систем і навушників.

Для ноутбуків термін продовжено ще на майже півтора року – до 28 квітня 2026-го. Крім того, Європейська комісія може з 2025 року й щоп’ятьроків після цього розширювати категорію пристроїв, на які поширюється дія директиви.

Дія директиви не поширюється на бездротові зарядні пристрої, однак до 28 грудня 2026 року Єврокомісія має підготувати звіт із пропозиціями регулювання й цієї сфери.

Держави-члени ЄС мають імплементувати положення директиви в національне законодавство до 28 грудня 2023 року.

Головна мета директиви полягає у зменшенні електронних відходів, які виникають через те, що громадяни ЄС змушені позбуватися старих зарядних пристроїв після придбання нових, для яких ті не є сумісними.

Найбільше нові правила вдарять по компанії Apple, яка вже тривалий час використовує власний стандарт Lighting для всіх своїх пристроїв. Apple до останнього чинила опір ухваленню директиви, стверджуючи, що екологічна вигода від скорочення електронного сміття не буде значною.