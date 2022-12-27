Третьому за місяць «слузі народу» оголосили підозру в недостовірному декларуванні

«Установлено, що у декларації за 2020 рік нардеп не вказав квартиру на столичному Печерську вартістю понад 3,6 млн грн, яка перебувала у нього в оренді з жовтня 2019 по жовтень 2021 років для проживання у м. Києві».

Деталі: Також народний обранець не вказав непогашене кредитне зобов’язання перед банківською установою на суму понад $48,8 тис.

Антикорупційники кажуть, що ці відомості підлягали обов’язковому декларуванню, бо кредитна заборгованість перевищувала 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

УП звернулася до Камельчука прокоментувати ситуацію, але на момент публікації він не відповів.