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Попри знищені 60% інфраструктури Бахмута, там усе ще перебувають до 10 тис. мешканців

Бахмут
Інфраструктуру Бахмута знищено на 60%, однак, попри обстріли, відсутність газо- та водопостачання, в місті все ще перебувають до 10 тисяч мешканців

Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«Увесь світ уже бачив ті фото, в якому жахливому стані нині знаходяться будинки Бахмута, які мають історичну цінність, будівлі закладів культури», — сказав він і підкреслив, що «це стосується всіх прифронтових населених пунктів, великих і маленьких».

За словами Кириленка, попри те, що влада надала цивільним усі можливості для евакуації, у Бахмуті все ще перебувають близько 10 тисяч мешканців. Голова Донецької ОВА підкреслив, що нині відновлення центрального газо- та водопостачання Бахмута є неможливим, але в місті працюють Пункти незламності. Крім того, людям надали металеві печі та генератори.

27 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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