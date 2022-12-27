Понад чверть німецького експорту зброї було відправлено в Україну

Цього року Україна отримала більше чверті поставленої на експорт військової техніки та озброєння із Німеччини.

Уряд країни у 2022 році затвердив експорт зброї загальною вартістю 8,35 млрд євро, повідомляє Spiegel.

І цей показник майже сягнув рекордного 2021 року. Тоді вартість поставленого на експорт озброєння склала 9,35 млрд євро.

Зазначається, що понад чверть поставленого з 1 січня по 22 грудня німецького озброєння та військової техніки отримала Україна.

Вантажівки Rheinmetall MAN HX 8×8. Фото з відкритих джерел

Про це йдеться у відповіді Федерального міністерства економіки на запит німецького депутата.

Але навіть без урахування допомоги Україні у протистоянні російському вторгненню обсяг військового експорту з ФРН перевищив 6 млрд євро.

САУ Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) військових України. Літо 2022. Україна. Фото: Радіо Свобода

Україна отримала від Німеччини чимало зброї на загальну суму 2,24 млрд євро.