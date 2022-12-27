Понад чверть німецького експорту зброї було відправлено в Україну

Цього року Україна отримала більше чверті поставленої на експорт військової техніки та озброєння із Німеччини.
Уряд країни у 2022 році затвердив експорт зброї загальною вартістю 8,35 млрд євро, повідомляє Spiegel.
І цей показник майже сягнув рекордного 2021 року. Тоді вартість поставленого на експорт озброєння склала 9,35 млрд євро.
Зазначається, що понад чверть поставленого з 1 січня по 22 грудня німецького озброєння та військової техніки отримала Україна.
Про це йдеться у відповіді Федерального міністерства економіки на запит німецького депутата.
Але навіть без урахування допомоги Україні у протистоянні російському вторгненню обсяг військового експорту з ФРН перевищив 6 млрд євро.
Україна отримала від Німеччини чимало зброї на загальну суму 2,24 млрд євро.
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