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У тимчасово окупованому Севастополі різдвяну службу провели українською

Про це повідомляє Крим.Реалії.

Зазначають, що напередодні Різдва у громаді відбулася меса навечір’я (Різдвяний святвечір). Вона проходила в приміщенні малого храму навпроти костелу в центрі Севастополя. На службі були присутні 40 людей.

Храм, у якому відбулося Богослужіння, віряни прикрасили фігурками Діви Марії і немовляти, який символізує новонародженого Христа. Під час служби читали молитви-подяки. Після парафіянам роздали листівки, на яких були зображені святкові сюжети й побажання.

«Ранкова служба припала на неділю. Цьогоріч її провели українською мовою», — розповів кореспондент Крим.Реалії.

26 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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