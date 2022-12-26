Ранее выявление рака простаты: пальцевое ректальное исследование и тест на ПСА
Рак предстательной железы – довольно распространенное заболевание, которое встречается исключительно у представителей мужского пола. Как и любой другой вид рака, он наиболее успешно реагирует на лечение при ранних стадиях развития. Чем более поздняя стадия была у пациента на момент обнаружения болезни, тем агрессивнее методы лечения будут применены и тем ниже шансы выживаемости.
Для того, чтобы обнаружить рак простаты на начальной стадии, может использоваться пальцевое ректальное исследование и тест на ПСА.
Пальцевое ректальное исследование (ПРИ)
ПРИ является лишь первичным исследованием и только на основании его результатов не может быть поставлен окончательный диагноз.
Ректальное исследование проводится на приеме у уролога. Надев смазанную перчатку, доктор вводит палец в прямую кишку и проверяет наличие уплотнений или других неровностей на задней стенке предстательной железы, которые могут быть признаками рака простаты.
Метод доказал свою эффективность в выявлении заболеваний простаты и нарушений в ее нормальной деятельности. Изменения в предстательной железе не всегда сигнализируют об онкологическом заболевании, но, как минимум, требуют тщательной диагностики.
Тест на простат-специфический антиген (ПСА)
Тест ПСА был разработан в 1970-х годах и на данный момент используется по всему миру. Для проведения анализа у пациента берут кровь из вены и исследуют в ее на уровень простат-специфического антигена (ПСА – белок, который вырабатывается предстательной железой).
Причиной повышенного уровня ПСА может быть не только рак, но и другие факторы:
- Инфекция.
- Ишемия или инфаркт простаты.
- Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ).
- Эякуляция, употребление алкоголя или активные физические упражнения накануне исследования.
- Процессы старения организма.
- Затрудненное мочеиспускание.
- Употребление определенных травяных добавок.
- Увеличенная простата.
- Естественный повышенный уровень ПСА.
Показатели излечения от рака простаты увеличилась примерно с 4% до 80% после начала широкого применения теста ПСА.
Какой уровень ПСА говорит о наличии рака простаты?
Уровень ПСА измеряется в виде количества нанограммов в каждом миллилитре тестируемой жидкости и записывается как нг/мл.
Уровни простат-специфического антигена в крови:
- 2,5 нг/мл и ниже – нормальный уровень ПСА для лиц моложе 60 лет, но в некоторых случаях рак предстательной железы может присутствовать.
- От 2,5 до 4 нг/мл – нормальный уровень ПСА для большинства людей.
- От 4 до 10 нг/мл – указывает на возможное наличие рака простаты. Вероятность онкологического заболевания составляет около 25%.
- 10 нг/мл и выше – вероятность наличия рака около 50%. Чем выше уровень ПСА, тем большая возможность развития опухоли в простате.
Кому рекомендуется пройти тест на ПСА?
- Мужчинам, входящим в группу высокого риска. Это относится к мужчинам с генетическими мутациями (BRCA1, BRCA2, ATM, HOXB13, MLH1, МШ2 или МШ6) и имеющим близких родственников с раком простаты (отец или брат). Регулярное тестирование следует начинать в возрасте 40 лет или за 10 лет до самого раннего случая рака предстательной железы в вашей семье (например, в возрасте 35 лет, если вашему родственнику поставили диагноз в возрасте 45 лет).
- Представителям мужского пола, которые достигли 45-летнего возраста.
- Мужчинам, которые не проходили тест ПСА в течение нескольких лет.
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