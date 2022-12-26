Ранее выявление рака простаты: пальцевое ректальное исследование и тест на ПСА

Ранее выявление рака простаты: пальцевое ректальное исследование и тест на ПСА

Рак предстательной железы – довольно распространенное заболевание, которое встречается исключительно у представителей мужского пола. Как и любой другой вид рака, он наиболее успешно реагирует на лечение при ранних стадиях развития. Чем более поздняя стадия была у пациента на момент обнаружения болезни, тем агрессивнее методы лечения будут применены и тем ниже шансы выживаемости.

Для того, чтобы обнаружить рак простаты на начальной стадии, может использоваться пальцевое ректальное исследование и тест на ПСА.

Пальцевое ректальное исследование (ПРИ)

ПРИ является лишь первичным исследованием и только на основании его результатов не может быть поставлен окончательный диагноз.

Ректальное исследование проводится на приеме у уролога. Надев смазанную перчатку, доктор вводит палец в прямую кишку и проверяет наличие уплотнений или других неровностей на задней стенке предстательной железы, которые могут быть признаками рака простаты.

Метод доказал свою эффективность в выявлении заболеваний простаты и нарушений в ее нормальной деятельности. Изменения в предстательной железе не всегда сигнализируют об онкологическом заболевании, но, как минимум, требуют тщательной диагностики.

Тест на простат-специфический антиген (ПСА)

Тест ПСА был разработан в 1970-х годах и на данный момент используется по всему миру. Для проведения анализа у пациента берут кровь из вены и исследуют в ее на уровень простат-специфического антигена (ПСА – белок, который вырабатывается предстательной железой).

Причиной повышенного уровня ПСА может быть не только рак, но и другие факторы:

Инфекция.

Ишемия или инфаркт простаты.

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ).

Эякуляция, употребление алкоголя или активные физические упражнения накануне исследования.

Процессы старения организма.

Затрудненное мочеиспускание.

Употребление определенных травяных добавок.

Увеличенная простата.

Естественный повышенный уровень ПСА.

Показатели излечения от рака простаты увеличилась примерно с 4% до 80% после начала широкого применения теста ПСА.

Какой уровень ПСА говорит о наличии рака простаты?

Уровень ПСА измеряется в виде количества нанограммов в каждом миллилитре тестируемой жидкости и записывается как нг/мл.

Уровни простат-специфического антигена в крови:

2,5 нг/мл и ниже – нормальный уровень ПСА для лиц моложе 60 лет, но в некоторых случаях рак предстательной железы может присутствовать.

нормальный уровень ПСА для лиц моложе 60 лет, но в некоторых случаях рак предстательной железы может присутствовать. От 2,5 до 4 нг/мл – нормальный уровень ПСА для большинства людей.

нормальный уровень ПСА для большинства людей. От 4 до 10 нг/мл – указывает на возможное наличие рака простаты. Вероятность онкологического заболевания составляет около 25%.

указывает на возможное наличие рака простаты. Вероятность онкологического заболевания составляет около 25%. 10 нг/мл и выше – вероятность наличия рака около 50%. Чем выше уровень ПСА, тем большая возможность развития опухоли в простате.

Кому рекомендуется пройти тест на ПСА?

Мужчинам, входящим в группу высокого риска. Это относится к мужчинам с генетическими мутациями (BRCA1, BRCA2, ATM, HOXB13, MLH1, МШ2 или МШ6) и имеющим близких родственников с раком простаты (отец или брат). Регулярное тестирование следует начинать в возрасте 40 лет или за 10 лет до самого раннего случая рака предстательной железы в вашей семье (например, в возрасте 35 лет, если вашему родственнику поставили диагноз в возрасте 45 лет).

Представителям мужского пола, которые достигли 45-летнего возраста.

Мужчинам, которые не проходили тест ПСА в течение нескольких лет.

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