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Ранее выявление рака простаты: пальцевое ректальное исследование и тест на ПСА

Ранее выявление рака простаты: пальцевое ректальное исследование и тест на ПСА

Рак предстательной железы – довольно распространенное заболевание, которое встречается исключительно у представителей мужского пола. Как и любой другой вид рака, он наиболее успешно реагирует на лечение при ранних стадиях развития. Чем более поздняя стадия была у пациента на момент обнаружения болезни, тем агрессивнее методы лечения будут применены и тем ниже шансы выживаемости.

прием врача по подозрению рака простаты

Для того, чтобы обнаружить рак простаты на начальной стадии, может использоваться пальцевое ректальное исследование и тест на ПСА.

Пальцевое ректальное исследование (ПРИ)

ПРИ является лишь первичным исследованием и только на основании его результатов не может быть поставлен окончательный диагноз.

Ректальное исследование проводится на приеме у уролога. Надев смазанную перчатку, доктор вводит палец в прямую кишку и проверяет наличие уплотнений или других неровностей на задней стенке предстательной железы, которые могут быть признаками рака простаты.

Метод доказал свою эффективность в выявлении заболеваний простаты и нарушений в ее нормальной деятельности. Изменения в предстательной железе не всегда сигнализируют об онкологическом заболевании, но, как минимум, требуют тщательной диагностики.

Тест на простат-специфический антиген (ПСА)

Тест ПСА был разработан в 1970-х годах и на данный момент используется по всему миру. Для проведения анализа у пациента берут кровь из вены и исследуют в ее на уровень простат-специфического антигена (ПСА – белок, который вырабатывается предстательной железой).

Причиной повышенного уровня ПСА может быть не только рак, но и другие факторы:

  • Инфекция.
  • Ишемия или инфаркт простаты.
  • Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ).
  • Эякуляция, употребление алкоголя или активные физические упражнения накануне исследования.
  • Процессы старения организма.
  • Затрудненное мочеиспускание.
  • Употребление определенных травяных добавок.
  • Увеличенная простата.
  • Естественный повышенный уровень ПСА.

Показатели излечения от рака простаты увеличилась примерно с 4% до 80% после начала широкого применения теста ПСА.

Какой уровень ПСА говорит о наличии рака простаты?

Уровень ПСА измеряется в виде количества нанограммов в каждом миллилитре тестируемой жидкости и записывается как нг/мл.

Уровни простат-специфического антигена в крови:

  • 2,5 нг/мл и ниже – нормальный уровень ПСА для лиц моложе 60 лет, но в некоторых случаях рак предстательной железы может присутствовать.
  • От 2,5 до 4 нг/мл – нормальный уровень ПСА для большинства людей.
  • От 4 до 10 нг/мл – указывает на возможное наличие рака простаты. Вероятность онкологического заболевания составляет около 25%.
  • 10 нг/мл и выше – вероятность наличия рака около 50%. Чем выше уровень ПСА, тем большая возможность развития опухоли в простате.

Кому рекомендуется пройти тест на ПСА?

  • Мужчинам, входящим в группу высокого риска. Это относится к мужчинам с генетическими мутациями (BRCA1, BRCA2, ATM, HOXB13, MLH1, МШ2 или МШ6) и имеющим близких родственников с раком простаты (отец или брат). Регулярное тестирование следует начинать в возрасте 40 лет или за 10 лет до самого раннего случая рака предстательной железы в вашей семье (например, в возрасте 35 лет, если вашему родственнику поставили диагноз в возрасте 45 лет).
  • Представителям мужского пола, которые достигли 45-летнего возраста.
  • Мужчинам, которые не проходили тест ПСА в течение нескольких лет.

Для подтверждения онкологического диагноза требуется также пройти дополнительные исследования, сделать это вы можете в Больнице израильской онкологии LISOD, – передовые технологии лечения и выявления рака на ранних стадиях.

26 декабря, 2022 | Category: Новости

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