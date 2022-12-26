НАБУ проводить обшуки у Дніпрі щодо фітнестренерки Резніченка

26 грудня Національне антикорупційне бюро проводить обшуки у Дніпрі щодо фітнестренерки Яни Хланти, яка пов’язана з головою Дніпропетровської ОВА Валентином Резніченком, і фірма якої лише під час повномасштабного вторгнення РФ отримала 1,5 млрд гривень на ремонт доріг в області.

Джерело: співрозмовники «Української правди» у правоохоронних органах, автор та ведуча програми «Схеми: корупція в деталях» Наталя Седлецька у Facebook

Один з джерел видання повідомив, що Дніпрі обшуки проходять за 13 адресами.

За словами співрозмовника УП, слідчі дії в тому числі проходять у компанії «Будінвестінжинірінг», у одного з власників компанії Павла Чухна.

Автор та ведуча програми «Схеми: корупція в деталях» Наталя Седлецька написала у Facebook, що, за даними її джерел, детективи НАБУ провели обшук також у робочому кабінеті Резніченка та у низці профільних департаментів Дніпропетровської ОВА.

Також слідчі дії були за низкою інших адрес, які фігурують у цій кримінальній справі, розпочатій за статтями «зловживання владою або службовим становищем», та «легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом».