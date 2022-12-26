Как правильно сделать юридический перевод документов?

Юридическая документация насыщена большим количеством специализированных терминов, которые понятны далеко не каждому человеку. Поэтому переводы юридических документов, таких как контракты, договоры, уставы, соглашения, судебные вердикты и многое другое, должны выполнять люди с экспертными знаниями. Понимание терминов юриспруденции позволит передать содержимое текста на другой язык, сохранив при этом его основную суть.

Требования к переводу юридических документов

При необходимости перевести юридическую документацию необходимо придерживаться следующих правил:

услугу предоставляет специалист с филологическим образованием (отличным знанием языка перевода);

перевод осуществляет человек, хорошо разбирающийся в сфере юриспруденции (имеет высшее юридическое образование и в полном объеме владеет терминологией);

шаблонные фразы и выражения нужно переводить дословно, не допуская их вольной трактовки;

текст должен быть переведен в официальном сухом стиле, без использования художественных экспрессивных выражений (для юридических документов это неуместно).

Перевод юридических документов – ответственная задача, которую лучше доверить специалисту с многолетним опытом в этой сфере. Переводчик должен работать непосредственно в юридической теме, иметь примеры успешно переведенных контрактов, договоров и прочих документов.

Особенности перевода различных видов документации

Юриспруденция – наука, в которой есть немало ответвлений. Уголовное право, адвокатура, коммерческое право, торговые отношения – это далеко не полный перечень направлений. В юридической науке есть общие, а также узкоспециализированные термины, на которые нужно обратить пристальное внимание. В большинстве случаев используют общеюридический глоссарий, но иногда прибегают и к конкретизированным выражениям.

Переводчики работают в следующих направлениях:

торговые договоры и соглашения;

финансовая документация;

судебные документы и стенограммы;

правовые акты;

лицензии, уставы, заключения экспертов и прочие направления.

При обращении в центр юридического перевода документов подбирают наиболее компетентного специалиста с учетом конкретного вида документации. Это позволит сделать перевод точным и достоверным, не отличающимся от оригинала. Суть основного документа должна оставаться одинаковой на любом языке. В этом заключается основное правило работы юридических переводчиков.