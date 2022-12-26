Франция наращивает поддержку Украине

Президент Франции Макрон заявил, что в первом квартале 2023 года Украина получит дополнительные САУ «Цезарь» и ПВО ближнего радиуса.

Так же он подтвердил поставку двух батарей ПВО Crotale NG в Украину — предпоследней модернизации, которая стоит на вооружении Франции, Финляндии и Греции.

Кроме того, Франция вкладывается деньгами и специалистами в создание ремонтной базы и сервисного центра в Словакии, где будут ремонтироваться западные системы получившие боевые повреждения, текущий регламентный ремонт, ходовая, замена стволов — вот это всё.

Важность такого центра трудно переоценить, потому, что ресурс ствола несколько тысяч выстрелов, а обслуживание механизма заряжания, различной электроники, замена подшипников, двигателей — кропотливый труд, который предъявляет высокие требования к подготовке тыла.

Ибо совершенно неважно, почему САУ за миллионы долларов выйдет из строя — убив ходовую на ямах или получив в башню осколков. Эффект один — она не на ходу.

Ремонтный центр это долговременная инвестиция — Париж и Берлин не относится к помощи ВСУ как одноразовой, а планирует поддержку не только поставками снарядов и запчастей. Подобный центр в Михаловце уже открыт Германией и возле него разворачиваются системы ПВО Бундесвера «Мантис».

САУ «Цезарь» — на сегодня Киеву поставлено и в процессе поставки 24 машины. Это внушительное число, потому что в самой Франции их 76 штук и программа по переводу армии на новое поколение вооружения планируется до 2030 года. То есть, в самой Франции еще есть части, вооруженные предыдущими AMX — 30 AuF1.

Точное число, сколько их передадут в ближайшее время не озвучили. Впрочем, заявили, что это датский контракт — Дания не против перенести сроки, чтобы помочь нам.

В 2017 году они подписали с французами договор на 19 САУ на шасси «Татры» 8×8. Из особенностей там сокращенный расчет, больший возимый запас снарядов и повышенная до 30 тонн масса.

Со сроками были проблемы — пандемия, локализация новой коробки передач, детские болезни на новом шасси. Так, что 2023 на дворе, а 24 месяца со дня подписания контракта еще не закончились. Реалии оружейных контрактов они такие.

На сколько мы можем рассчитывать до конца неясно, но минимум на «хвостик» опциона — то есть скорее на еще 6 машин, хотя французские СМИ писали и о 12.

Ну что — вместе с юолее чем двумя десятками 155-мм TRF1s и 4 РСЗО LRU M270 MLRS Париж насыпет нам как бы не бригаду артиллерии. Это хорошо — Европа тоже сильно вкладывается в купирование российской агрессии и не США едиными.

ЗРК Crotale NG — не просто базовый вариант как писали многие наши СМИ. В самой Франции сейчас 12 батарей в строю на базах в Сен-Дизье, Истре и Шере. Причем, Париж дал нам батареи из строевых частей — закрывая потребности ВВС Франции комплексами с хранения через модернизацию.

Вероятно следующие будут как раз «из травы» через заводы — часть закроет «дыру» образовавшуюся у французов, а часть поедет к нам.

Производитель Thales закончил производить к ним ракеты VT1, сосредоточившись на перезарядке твердого топлива и улучшении радио командного наведения, поэтому сейчас доноры ищут средства доставки с хранения у союзников — благо было произведено под 6000 ракет. Они есть, например у Греции или Финляндии.

Это хороший децентрализованный комплекс ближнего радиуса, который может обнаруживать летательные аппараты не только радаром, но и оптической станцией.

То есть, каждая машина это отдельный кирпичик обороны с воздуха, что остается невидимым, просто наблюдая за своим сектором через камеры, в том числе инфракрасные — 15 км. дистанции, на которой можно идентифицировать цель и сопровождать ее, не светясь работающей РЛС.

То, что нужно против дронов камикадзе и крылатых ракет. Получили данные по курсу и высоте от дежурного обзорника или постов, включили наведение в момент обнаружения, пуск, смена позиции.

Итоги подведем — две батареи ПВО снятые прямо с боевого дежурства, под треть САУ и договоренности с партнерами, что их контракты придется немного подождать, сервисный центр и поиски ракет у союзников. Не считая бронемашин, ПТРК, различных гуманитарных программ, энергетики.

Париж делает для нас очень и очень немало.

Пока в РФ ездят в Северную Корею и строят аятоллам газопроводы, обещают новейшие самолеты, которые еще в принципе не шли на экспорт, мы ожидаем очередного пакета от крупнейших экономик Европы.

Гонка, которая очевидна — 2% мировой экономики, а скоро из-за санкций 1.5% пытаются обогнать Британию, Францию, Италию и Германию, которые даже и без США 14%. Если же попробовать сравнить со всем НАТО и 50 странами, что поставляют Украине помощь все будет еще более предсказуемо для Москвы.

Поэтому «переговоры исходя из реалий» и «украинцы всегда были братским народом». Шизоиды из Кремля чуют, чем может окончится их идущая по плану военная операция.

https://site.ua/kirill.danilchenko/franciya-narashhivaet-podderzku-ukraine-i7em94p