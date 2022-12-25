Голова комітету ВР назвав главу МЗС Китаю комуністичним брехуном

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко різко розкритикував заяви міністра закордонних справ Китаю Ван І та назвав його «комуністичним брехуном».

Про це він написав у Twitter.

Мережко процитував уривок з роману «1984» британського письменника Джорджа Оруелла: «Минуле можна було змінити. Минуле ніколи не змінювалося. Океанія воювала з Остазією. Океанія завжди воювала з Остазією». Він характеризує брехню та подвійні стандарти у пропаганді тоталітарних режимів.

Далі Мережко згадав заяву Ван І, який сказав, що Пекін «завжди стояв на боці миру», коли йшлося про «українське питання». «Ван І – комуністичний брехун», – написав нардеп.