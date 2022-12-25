Обстріл Херсона: кількість загиблих зросла до 10, 55 поранених В США и Канаде невиданные морозы. Из-за снегопада под Рождество миллионы остались без света, отменены сотни рейсов » Держави ЄС передали понад 1000 генераторів Україні Держави Європейського Союзу передали вже понад тисячу електричних генераторів, щоб забезпечити електроенергією будинки та лікарні України Про це повідомляє єврокомісар з питань кризового врегулювання Янез Ленарчич. «Для забезпечення електроенергією будинків та лікарень європейські країни надали понад 1000 електрогенераторів для України», – зазначив він. За словами Ленарчича, через механізм цивільного захисту ЄС до України було доставлено майже 78 тисяч тонн гуманітарної допомоги. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 22 грудня повідомила, що Україна отримає від Євросоюзу ще 900 генераторів для живлення критичної інфраструктури.