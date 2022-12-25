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Держави ЄС передали понад 1000 генераторів Україні

Генератори ЄС для України
Держави Європейського Союзу передали вже понад тисячу електричних генераторів, щоб забезпечити електроенергією будинки та лікарні України

Про це повідомляє єврокомісар з питань кризового врегулювання Янез Ленарчич.

«Для забезпечення електроенергією будинків та лікарень європейські країни надали понад 1000 електрогенераторів для України», – зазначив він.

За словами Ленарчича, через механізм цивільного захисту ЄС до України було доставлено майже 78 тисяч тонн гуманітарної допомоги.

  • Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 22 грудня повідомила, що Україна отримає від Євросоюзу ще 900 генераторів для живлення критичної інфраструктури.
25 декабря, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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