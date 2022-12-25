Держави ЄС передали понад 1000 генераторів Україні

Про це повідомляє єврокомісар з питань кризового врегулювання Янез Ленарчич.
«Для забезпечення електроенергією будинків та лікарень європейські країни надали понад 1000 електрогенераторів для України», – зазначив він.
За словами Ленарчича, через механізм цивільного захисту ЄС до України було доставлено майже 78 тисяч тонн гуманітарної допомоги.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 22 грудня повідомила, що Україна отримає від Євросоюзу ще 900 генераторів для живлення критичної інфраструктури.
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