У Китаї заявили, що не хочуть Україною й РФ

Новопризначений посол КНР у ЄС Фу Конг заявив, що вторгнення Росії в Україну поставило Китай «у дуже складне становище», оскільки він не хоче «вибирати між друзями» Москвою й Києвом.

Джерело: Фу Конг в інтерв’ю газеті South China Morning Post

«Ми зазнаємо побічної шкоди від цієї кризи. І Росія, й Україна є хорошими друзями, тому ми не хочемо вибирати між друзями. Це відправна точка нашої позиції».

«Ця криза поставила нас у дуже складне становище, з політичної точки зору».

За словами посла Китаю в ЄС, війна в Україні «створила велику напругу» у відносинах КНР із Європою.

Фу назвав війну в Україні «так званою спецоперацією», оскільки «саме так його (конфлікт – ред.) назвали росіяни».

«На другий день після початку цієї операції відбулася важлива телефонна розмова між президентом Китаю Сі і президентом Путіним, і під час цієї розмови президент Сі чітко висловився за пошук мирного рішення… Через 10 місяців після цього факти свідчать про те, що Китай не надає військової допомоги Росії. Насправді, наша позиція була досить збалансованою, погодьтеся, і ми готові долучатися до будь-яких мирних зусиль», — запевнив він.

При цьому посол Китаю в ЄС заявив, що США нібито «мають вигоду з цієї кризи», продаючи зброю та заробляючи на енергетичній кризі в Європі.

«Найважливіше – зупинити бойові дії, досягти припинення вогню, щоб врятувати життя, і ми будемо підтримувати всі зусилля в цьому відношенні. Ми знаємо, що деякі країни або деякі люди в певних країнах не хочуть бачити припинення ворожнечі. І ми не думаємо, що це правильно», — сказав Фу.

Відповідаючи на питання, чи вважає він, що США не хочуть бачити закінчення війни, Фу сказав: «Це наша оцінка».

«Ми знаємо, що деякі люди мають вигоду з цієї кризи. Вони продають величезну кількість зброї. А також фактично, що стосується побічних ефектів цієї кризи, ми знаємо, хто має вигоду з енергетичної кризи, яку пережили європейські країни», — сказав він.

Передісторія: