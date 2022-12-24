Россиян, сбежавших от мобилизации, депортируют из Германии У Китаї заявили, що не хочуть Україною й РФ » Русский священник попросил политубежище в США «Голос Америки» поговорил с протоиреем Федором Шумских, который раскритиковал РПЦ за поддержку войны Протоиерей Федор (Феодор) Шумских выступает против вторжения РФ в Украину. Его антивоенная позиция не нашла поддержки среди других священников РПЦ, после чего он принял решение покинуть Россию вместе с семьей и шестью детьми. В декабре он запросил политубежище в США, перейдя через границу с Мексикой. В Белгородской епархии, где служил отец Федор, заявили, что священник был «запрещен в служении за самовольное оставление прихода». Корреспондент «Голоса Америки» Алексей Горбачев первым из журналистов поговорил с отцом Федором после его приезда в США. Священник рассказал о настроениях среди священнослужителей и прихожан в отношении войны с Украиной, высказался о том, почему представители РПЦ благословляют русских солдат на убийство украинцев, и как он отказался молиться за Путина и патриарха Кирилла. «Священники восторгались этой войной» Алексей Горбачев: Спасибо большое вам, отец Фёдор, что согласились с нами пообщаться. Расскажите, в январе какая была обстановка в епархии? Какие были настроения среди священников? И о чём была ваша проповедь, после которой вас отстранили от службы? Отец Федор: Я совершал богослужение в воинской части, которая находится в Белгороде, это учебный центр Воздушно-космических Сил Российской Федерации. На праздник Рождества Христова, который как вы знаете, празднуется в России по старому стилю, 7 января, на проповеди я посоветовал солдатам поменьше смотреть телевизор, вернее сказать, вообще его не смотреть, потому что они будут неправильно информированы властью и будут всё неправильно понимать. И привёл им пример из истории Второй мировой войны, когда монахи Афона попросили Гитлера о том, чтобы уйти под его протекторат, чтобы он был их покровителем, молились за него, и желали, чтобы он уничтожил Советский Союз. И вот этот пример я привёл солдатам, как яркий образец того, что не всегда духовная власть делает правильно. Собственно говоря, через недели полторы, я не знаю за эту проповедь или за другую, потому что я разные проповеди произносил, меня без объяснения причины уволили с должности воинского священника. Когда началась война, я стал искать священников, которые могли бы поддержать меня. Но никто не захотел. Я вообще хотел пойти к архиерею, (хотел убедить его), чтобы он произнес манифест против войны. Но никто из священников не захотел со мной пойти, я нашёл всего лишь пару священников во всей епархии, которые были против войны, и то они боялись. А.Г.: А как священники реагировали, когда вы призывали их выступить против войны? Почему не нашли ваши призывы поддержки? О.Ф.: На третий день войны — это была суббота — я пришёл в храм утром на службу. И все священники, которые у нас служат, а я пятым священником служил, не просто не против этой войны были, они просто восторгались этой войной. И когда я сказал, что это же безумие, это братоубийство, что вы творите, то мне было сказано, что «вот наша армия за три дня не смогла одолеть Украину, ну вот за неделю мы, наша армия, точно их победим». Я в сердцах им сказал на это: «Вот там вы свою армию и похороните». Не сказать этого я не мог. Потому что, это просто сатанизм. (Недавно) обо мне вышла клеветническая статья на епархиальном сайте. Я вынужден был выложить ролик на YouTubе с опровержением этой хулы, которую про меня наклеветали на меня. В статье рассказали, что я три раза был запрещён (в служении) — это ложь. Я один раз был запрещён только. А.Г.: Вот я хотел спросить вас по поводу этой статьи. В статье писали, что выступали против вакцинации, и что вас запретили в службе из-за того, что вы прихожанку выгнали из храма. О.Ф.: Еще там было сказано, что три раза был запрещен (в служении). На самом деле я был один раз запрещён, это ложь. Мне запрещали говорить проповедь, это правда, в 2009 году, за то, что я тогда ещё критиковал власть. У меня есть официальный документ. Я критиковал светскую власть и духовную за то, что они ведут страну в полную деградацию. Это против них свидетельствует. Так вот, что я хочу сказать: меня запретили однажды только. Это по юношескому максимализму, я тогда был молодым священником, и тогда одна женщина, она была певчей в хоре, некрасиво высказалась в мой адрес. Я сказал ей, что мы с вами служить сегодня не будем, взял и выставил её просто аккуратненько. Никто никого не бил. Зачем врать? Вот крест. Вот, я её выставил, а меня за это запретили. Хотя я через день на коленях у нее попросил прощения, и меня не простили. Справедливо? Конечно, справедливо, молодцы. Ну вот всё, это единственный запрет. Всё остальное ложь и клевета, что там было сказано в этой статье. Это просто безумие. Все, кто знает меня, всегда я открыто говорил и прямо говорил на проповедях, открыто критиковал власть и светскую, и духовную. Что касается вакцинации, тоже ложь. Я сторонник добровольной вакцинации, а то, вы знаете – я думаю, весь мир знает – какое насилие устроил Путин с этой вакцинацией в России, когда у людей противопоказания был, и всё равно их заставляли. Я выступил на епархиальном собрании, в конце прошлого года с тем, чтобы мы обсудили власть, прямо показали, что она совершает преступление. Вакцинация должна быть добровольной. Вот и всё. «Сегодня уже распинают не одного Христа, а сотни Христов» А.Г.: Какие настроения были в январе? Вот тогда уже понимали – священники, военные, с которыми вы общались – что будет обязательно вторжение? О.Ф.: Ни у кого в голове даже не могло быть этого. Я сказал проповедь, потому что мне не нравилась уже истерия. Зачем ты войска сдвигаешь, что ты творишь, вообще, зачем ты, бандит кремлёвский, зачем ты вот войска сдвигаешь к территории? Что это за цирк вообще? И мне это очень не нравилось. Но все думали, что это просто кошмарный сон, и это всё пройдёт. Оказалось, не кошмарный. И когда 24-го рано утром, а я живу в Белгороде, мы проснулись от взрыва, я подумал, что это страшный сон. На самом деле оказалось правдой. Это просто, я ещё раз повторюсь, это сатанизм. Братоубийство, когда люди неверующие убивают друг друга, а когда христиане, православные заливают залповым огнём страну братскую, это сатанизм, ребята. Когда сегодня я вижу, что священники благословляют патриарха, благословляют эту братоубийственную войну, вы знаете, это мне напоминает историю двухтысячелетней давности, когда распинали Христа, только сегодня уже распинают не одного Христа, а сотни Христов. Это просто сатанизм. И вы знаете, честно скажу, иногда думаешь, неужели уже конец мира вообще? Я не знаю, когда будет антихрист, но то, что сегодня Путин – антихрист России, это миллиард процентов. Ни за какой он там Донбасс, ни за какой Луганск, ни за какой Крым, ни за какой «русский мир», все это цирк и вранье. Кто умный, тот знает. И люди прокляли тот день, когда они встали и поверили в «русский мир» на юго-востоке Украины, и сегодня их под дулом (автомата) заставляют идти воевать в Донецкой области против своего брата, который живёт на украинской стороне. А.Г.: Отец Фёдор, обращались ли к вам прихожане храма и спрашивали ли они ваше отношение к войне, или как им реагировать на эту войну? О.Ф.: Вы знаете, у нас народ оболванен очень долгое время. Умные люди, которые меня знают и мне верят, им объяснять ничего не надо, они и так давно всё знают. Знают, кто такой Путин. И что он никакой не патриот, ему плевать на людей в любой стране, и он всё делает только ради денег. И ради власти. Это весь мир знает. Вот только священники в Русской православной церкви Московского патриархата не в курсе. Ну может быть, теперь они будут в курсе? Были люди, которые спрашивали мнение. Я говорил, ну конечно, это безумие. Они говорили, «отец Фёдор, как хорошо, мы в вас не разочаровались, как хорошо, что вы против этого». Я и в четырнадцатом году выступал против войны и против бомб, с чьей бы стороны они не сыпались. Не только как священник, но прежде всего как человек, а уж тем более как священник. Должна быть демократия, нужно договариваться. Безусловно, считаю главным зачинщиком всего этого ада Путина. Потому что Путин рассказал бредни и сказки про «русский мир». Было разочарование, Алексей, поскольку даже люди, которые не любили Путина, когда началась война, вы знаете, как будто гордыня, как будто им ослепила мозги. Вы знаете, вот такой психологический эффект, когда гордыня ослепляет. И за счет гордыни, нечестные правители стран многих могут болванить народонаселение, что с успехом Путин и делает. Народ от гордыни полностью отупел, ослеп, с ним можно, что угодно творить. «Священники слишком усердно обслуживали интересы власти, и слишком далеко зашли» А.Г.: А почему, на ваш взгляд, такое небольшое количество священников РПЦ выступили открыто, публично против войны? О.Ф.: Почему? Потому что страх у людей. Ну кому хочется в тюрьму? Я считаю, что священники все эти годы, десятилетия, слишком усердно обслуживали интересы власти, и слишком далеко зашли. Они уже прошли точку невозврата фактически, и, если кто-то что-то скажет, их просто посадят в тюрьму, поэтому священники открыто не выступают. Хотя скажу честно, потом многие начали переобуваться, и тайно уже сейчас многие против войны, но уже сделать ничего нельзя. Когда я говорил, ребята, ещё раньше, ещё десять лет назад, давайте скажем против власти — если мы сегодня не встанем против власти, то эта власть уничтожит народ и завтра будет поздно — меня, Алексей, никто не хотел поддержать. А.Г.: Нас, в том числе, читают и читатели из Украины. Что бы вы сказали тем, кто читает нас из Украины? О.Ф.: Я хочу сказать, что я сегодня молюсь, может быть, это вообще шокирует всех, я молюсь за то, чтобы украинский народ победил путинизм и спас Россию. Может, это удивит кого-то. Я молюсь с утра до вечера, с вечера до утра, потому что если Вы не победите, то нам уже никто не поможет. Вот то есть, я молюсь за украинский народ, чтобы он победил этот ад. А.Г.: Российские каналы, российская пропаганда, они иногда показывают, как священники освящают оружие, благословляют ракеты, солдат, которые идут убивать в Украину. Какие чувства вы испытываете, когда смотрите это? О.Ф.: Что удивляться, что сегодня у этого священства, которое просто за эти годы ещё больше деградировало, за эти последние 100 лет, что них с совестью проблемы, и проблемы со здравым смыслом, естественно. Одна гордыня. Вот люди служат церкви, священники, ну они не Богу служат, они служат гордыне. И вот они выходят: мы там за русских, мы за Россию, мы там за Путина. Вы вообще ребята нормальные? Это страшно. Это страшно. Понимаете, куда мы прикатились? Это просто глубины ада, вообще не знаю даже, как комментировать, то есть священники, они такие же люди, как обычные, и они находятся под властью греха гордыни. «За убийцу Путина молиться бы не смог» А.Г.: Какие эмоции Вы испытали, когда вы перешли границу США, и, собственно, насколько сложно было перейти границу, как Вас встретили пограничники? О.Ф.: Эмоции? Вы знаете, чудо. Чудо того, что мы сюда попали. Потому что сколько мы ехали, мы каждый день читали акафист, молились, на каждом этапе было чудо, начиная с того, как мы просто сели во Франкфурте-на-Майне в самолёт. И мы молили Бога, чтобы нас посадили, потому что многих, кто пробыл полгода в Европе и собирается в Мексику, авиакомпании многих не сажали, потому что это потенциальные беженцы. По понятным причинам, Мексике не нужны лишние люди, и, если ты прилетаешь в Мексику, тут же мексиканские власти тебя могут развернуть. Так мы полетели в США. И там фонд определённый занимается проводом через границу, таких как мы много. Мы переходили через пограничный пункт Тихуана, Сан-Исидро, там нас встретили хорошо. На территории США нас накормили, напоили, заполнили документы. Все офицеры просто прекрасно отнеслись. Мы цивилизованно, законным путём попали в США, и мы молили Бога и Богородицу и были счастливы, что Господь нам помог. А.Г.: Отец Фёдор, последний вопрос. Традиционная часть молитв – это в том числе поминовение патриарха Кирилла, воинства. В Америке с начала войны многие храмы, они перестали молиться за Кирилла и вместо молитвы за воинство сейчас молятся за Украину, за украинский народ, который страдает. Вот я вижу, что у вас тоже здесь много икон, что вы здесь тоже молитесь. Видоизменили ли вы как-либо свои молитвы после начала войны? О.Ф.: Конечно, когда началась война, всё, я больше не хотел служить в этой церкви, искренне. Я решил, больше я в этой церкви не служу, она благословляет на убийство. Ни дня, ни дня я больше не хотел служить в этой церкви. Что касается моих молитв: я не могу, как они (священники РПЦ – прим. ГА) там, был юбилей у Путина там, и всех, как, прости Господи, козлов, там согнали и сказали, давайте там, молитесь за Путина. Это просто безумие какое-то, за убийцу молиться. Я бы не смог. Я просто не мог, не мог, естественно, поминать патриарха Кирилла. И больше того, скажу, я был недоволен, что даже когда я из России уехал, а украинская церковь ещё поминала Кирилла. Ребята, ваших детей убивают по сей день. Духовенство в Украине говорит, что вот власти притесняют их, а я, ребята, вообще удивляюсь на терпение Зеленского. Вы до сих пор не заявили, что вы осуждаете действия патриарха Кирилла, который благословляет убивать. Вы просто сказали: мы не согласны с действиями патриарха. И всё, ребята? Вот такая моя позиция. Поэтому я рад, что украинская церковь выразила несогласие и перестала поминать (патриарха – прим. ГА), молодцы. Но я считаю, что нужно ещё высказаться, что вот мы осуждаем действия патриарха. А.Г.: Спасибо вам большое, отец Фёдор, что нашли время пообщаться. О.Ф.: Спасибо, братья и сёстры. Спаси, Господи!