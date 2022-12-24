Росія створює умови для повторного наступу з території Білорусі – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) оцінюють повторний наступ росіян з білоруської території як малоймовірний, але можливий.

«Москва створює умови для нового найбільш небезпечного способу дій (ННСД) – відновлення вторгнення на північ України, можливо, спрямованого на Київ – щонайменше з жовтня 2022 року. Цей ННСД може бути російською інформаційною операцією або відображати справжні наміри Путіна. Наявні на сьогоднішній день індикатори є неоднозначними – деякі перевірені докази нарощування російських військ у Білорусі мають більше сенсу як частина підготовки до нового наступу, ніж як частина навчань і тренувань. Водночас доказів того, що Москва активно готує ударні сили в Білорусі, поки що не існує.

Занепокоєння з приводу можливості того, що Путін може продовжити цей ННСД, безумовно, не є просто українською інформаційною операцією, спрямованою на те, щоб чинити тиск на Захід з метою надання Києву більшої кількості зброї, як припускають деякі західні аналітики. За оцінками ISW, повторне широкомасштабне російське вторгнення з Білорусі малоймовірне цієї зими, але до цього слід ставитися серйозно».

В ISW зазначили, що 24 грудня міністерство оборони Росії демонстративно заявило про наявність польового госпіталю в Білорусі. Перед тим Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російські війська планують розгорнути в Білорусі щонайменше ще один польовий госпіталь.

«Польові госпіталі не є обов’язковими для навчань і можуть свідчити про підготовку до бойових дій. Поява польових госпіталів у Білорусі на початку 2022 року була одним з останніх індикаторів, які спостерігалися перед тим, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення», – наголосили в інституті.

Аналітики також відзначили, що Росія продовжує розгортати війська в Білорусі під виглядом навчань, а деякі російські танки Т-90, розгорнуті в Білорусі наприкінці грудня 2022 року, були помічені в зимовому камуфляжі.