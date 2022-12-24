Какую выбрать арматуру при строительстве объектов

Строительство как простых так и сложных объектов требует четкого соответствия нормам и правилам возведения строительных конструкций. Начиная от простого дома и заканчивая производственными корпусами, мы выбираем строительные материалы, соответствующие назначению. Важным строительным элементом большинства несущих конструкций является арматура. Купить арматуру можно достаточно широкой номенклатуры, это не есть проблемой. Важно выбрать именно ту арматуру, которая соответствует создаваемой конструкции. В зависимости от того что это фундамент, железо-бетонный перекрытия или железобетонные стены, вам необходима различная арматура на строительном объекте. Крупнейшая металлобаза в Украине КТ Сталь предлагает исчерпывающую номенклатуру разнообразной арматуры и других металлических изделий, которые применяются в строительстве и не только. Работая напрямую с производителями, компания имеет отличные цены, высокое качество и значительные объемы, удовлетворяя потребности и задачи любого клиента.

Выбираем арматуру

Итак — выбирая арматуру нам необходимо ориентироваться на ее показатели качества и нагрузки. Арматура делится на классы. Чем выше класс арматуры, тем лучше, но не обязательно использовать арматуру высокого класса при строительстве небольшого объекта, например дома. Достаточно применить класс А500, и этого будет достаточно. Она имеет необходимый уровень текучести, морозостойка и легко сваривается обыкновенной дуговой сваркой. Однако для крупных промышленных объектов она не подойдет. Здесь понадобится класс повыше — А800. У любой арматуры есть дополнительные обозначения:

Т — это термически стойкая сталь;

К —такой материал не боится нежелательной коррозии;

С — это сварная арматура;

В — арматура вытяжная;

Диаметр арматуры колеблется от 6 до 80мм. В последнем случае такая арматура может выдерживать масштабные несущие и опорные конструкции, такие как мосты, перекрытия заводский корпусов большой площади, а также речные дамбы.

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