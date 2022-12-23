Израильские ученые решили давнюю проблему птицеводства: научились выбирать пол цыплят

Для промышленного производства яиц не нужны петухи, но половина яиц содержат зародыши мужского пола. Вылупившихся в инкубаторах цыплят в первые же сутки сортируют, и птенцов мужского пола тут же уничтожают. Защитники животных в Европе давно протестуют против этих массовых убийств, во Франции и Германии уже запрещают эту практику, хотя проблема «лишних» петушков долго казалась неразрешимой — пока ее не решили израильские ученые.

Европейское агентство по здоровью и продовольственной безопасности проверило израильскую технологию и подтвердило возможность ее коммерческого использования в ЕС, сообщает тематический сайт FoodIngredientsFirst.

Речь идет о настоящей революции в птицеводстве — технология не только разрешает болезненную моральную проблему, но и значительно удешевляет производство яиц.

Британские борцы за гуманные методы в сельском хозяйстве из организации Compassion in World Farming приветствовали новую технологию, несмотря на то, что речь идет о генетически модифицированных курах. Они официально объявили, что яйца кур «Голда» и вылупляющиеся из них курочки-несушки не являются генетически модифицированными — противникам ГМО опасаться нечего.