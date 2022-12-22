Усиление ПВО лишит государство-террориста его главного инструмента террора

Президент Украины Владимир Зеленский назвал поставку Украине систем Patriot «важным шагом в создании воздушного щита».

«Главный вопрос всех моих переговоров сегодня — это укрепление Украины, это следующий год и наше движение к победе в войне за независимость. Есть прекрасные новости, с которыми я возвращаюсь домой. Президент Байден сегодня объявил о новом пакет военной помощи Украине объемом 1 млрд 800 миллионов долларов. Самым сильным элементом этого пакета является комплекс Patriot – то, что существенно усилит нашу противовоздушную оборону», — сказал он на брифинге в Вашингтоне после переговоров с президентом США Джо Байденом.

«Только так мы лишим государство-террориста его главного инструмента террора – возможности бить по нашим городам, по нашей энергетике», — подчеркнул он.

«Очень важной частью нашего разговора с господином президентом была координация дальнейших наших стратегических шагов – мы подробно говорили о том, чего мы ожидаем со следующего года и к чему готовимся. Это важно для всех украинцев», — сказал президент.