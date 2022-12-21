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Візит Зеленського у Бахмут підірвав спроби Кремля зобразити Путіна учасником війни, — ISW

Зеленський у Бахмуті
Американські аналітики вважають, що візит президента України Володимира Зеленського до Бахмута підірвав інформаційну операцію Кремля, спрямовану на те, щоб представити російського диктатора Володимира Путіна безпосереднім учасником війни

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті.

Експерти нагадали, що 20 грудня Зеленський відвідав українських військових, які тримають оборону на напруженому Бахмутському напрямку, та вручив їм нагороди.

У той час Путін провів церемонію нагородження, де відзначив кремлівських чиновників, зокрема, «лідерів» з тимчасово окупованих Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також пропагандистів.

«Путін активізував зусилля, щоб позбавити себе та міністерство оборони РФ від постійної критики, публічно виступаючи з приводу різноманітних заходів, спрямованих на вдосконалення російських військових сил. Ця церемонія нагородження додатково вказує на пристрасть Путіна до того, щоб представити себе як учасника війни», — наголосили в Інституті.

Зазначається, що рішення Путіна нагородити членів свого оточення, які навіть не брали безпосередньої участі в боях, на відміну від візиту Зеленського біля лінії фронту в Бахмуті, викликало критику серед росіян.

Так, у РФ заявили, що російський диктатор нагороджує «своїх героїв в Кремлі», а не солдатів, які беруть участь у бойових діях на передовій, а також додали, що він не відвідував окуповані території.

21 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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