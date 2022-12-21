Джеймс Кэмерон заявил, что ведутся переговоры о перезапуске «Терминатора»

Джеймс Кэмерон , снявший первые два фильма «Терминатор» и выступавший продюсером двух последних, заявил,что возможно будет продолжение. Режиссер фильма « Аватар: путь воды» затронул возможность сделать еще «Терминатора » в новом интервью для подкаста Smartless (через ThePlaylist ), говоря об искусственном интеллекте в фильмах.
Кэмерон упомянул, что ведутся активные обсуждения перезапуска франшизы « Терминатор », но на данный момент пока ничего конкретного Из интервью:
«Ну, фильмы «Аватар» посвящены окружающей среде, это не про искусственный интеллект. Если бы я снял еще один фильм о Терминаторе и, возможно, попытался бы снова запустить эту франшизу, которая пока обсуждается, я бы хотел, чтобы это былобольше связано с искусственным интеллектом, чем сошедшими с ума плохими роботами».
Кэмерон недавно коснулся того, что пошло не так с Терминатором: Темные судьбы . В отдельном интервью Deadline режиссер обвинил свою настойчивость в привлечении Арнольда Шварценеггера в провале сиквела. Он считает, что наличия Шварценеггера или Линды Гамильтон по отдельности было бы достаточно, но наличие обеих стареющих звезд в одном фильме делало фильм устаревшим.
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