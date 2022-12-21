Джеймс Кэмерон заявил, что ведутся переговоры о перезапуске «Терминатора»

Джеймс Кэмерон , снявший первые два фильма «Терминатор» и выступавший продюсером двух последних, заявил,что возможно будет продолжение. Режиссер фильма « Аватар: путь воды» затронул возможность сделать еще «Терминатора » в новом интервью для подкаста Smartless (через ThePlaylist ), говоря об искусственном интеллекте в фильмах.

Кэмерон упомянул, что ведутся активные обсуждения перезапуска франшизы « Терминатор », но на данный момент пока ничего конкретного Из интервью: