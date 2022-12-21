Байден оголосить новий пакет допомоги Україні на $2 млрд, туди увійдуть Patriot

Білий дім підтвердив надання Україні військової допомоги на близько $2 млрд, президент США Джо Байден оголосить його 21 грудня.

Пакет «міститиме батарею ракет Patriot, яка стане критично важливим активом для захисту українського народу від варварських нападів Росії на критичну інфраструктуру України. Ми також навчатимемо українських військових, як керувати батареєю ракет, у третій країні. Це займе деякий час, але українські війська повернуться до своєї країни, щоб керувати цією зброєю», кажуть у Вашингтоні.