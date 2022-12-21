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Байден оголосить новий пакет допомоги Україні на $2 млрд, туди увійдуть Patriot

американські системи ППО Patriot
У наступному пакеті воєнної допомоги від США Україна отримає системи ППО Patriot. Байден має оголосити про нову допомогу 21 грудня

Білий дім підтвердив надання Україні військової допомоги на близько $2 млрд, президент США Джо Байден оголосить його 21 грудня.

Пакет «міститиме батарею ракет Patriot, яка стане критично важливим активом для захисту українського народу від варварських нападів Росії на критичну інфраструктуру України. Ми також навчатимемо українських військових, як керувати батареєю ракет, у третій країні. Це займе деякий час, але українські війська повернуться до своєї країни, щоб керувати цією зброєю», кажуть у Вашингтоні.

21 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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