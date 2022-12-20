 
«  
  »

У Роберта де Ніро намагалися вкрасти різдвяні подарунки просто з-під ялинки

Robert De Niro at the Amsterdam world premiere

У квартирі актора Роберта де Ніро у Нью-Йорку затримали жінку при спробі пограбування, повідомила New York Post.

Як вважає поліція, жінка проникла в будинок о 02:30 за місцевим часом. Вона увійшла через підвал, попередньо зламавши двері.

Правоохоронці пройшли за жінкою у квартиру, де спіймали у вітальні, коли вона намагалася покласти у свою сумку різдвяні подарунки, що лежали під ялинкою.

Затримана виявилась відомою рецидивісткою, яку неодноразово арештовували за крадіжки зі зломом.

Як повідомляє ABC News, 79-річний актор спустився вниз у халаті, коли почув галас у вітальні.

Представник де Ніро заявив, що з актором все гаразд, і додав, що інцидент стався у квартирі, яку він винаймав тимчасово.

Повідомляють, що офіцери поліції не знали, що це дім всесвітньовідомого актора.

Роберт де Ніро — американський актор, режисер і продюсер. Відомий за фільмами «Одного разу в Америці» (Once Upon a Time in America, 1983), «Хрещений батько — 2» (The Godfather: Part II, 1972), «Славні хлопці» (Goodfellas, 1990). Дворазовий володар премії «Оскар», триразовий лауреат «Золотого Глобуса».

20 декабря, 2022 | Category: Новости, Шоу-бизнес

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  