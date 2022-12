Британія передала Україні 900 генераторів і тисячі комплектів зимової форми для військових Украина получила два миллиарда долларов от США » У Роберта де Ніро намагалися вкрасти різдвяні подарунки просто з-під ялинки У квартирі актора Роберта де Ніро у Нью-Йорку затримали жінку при спробі пограбування, повідомила New York Post. Як вважає поліція, жінка проникла в будинок о 02:30 за місцевим часом. Вона увійшла через підвал, попередньо зламавши двері. Правоохоронці пройшли за жінкою у квартиру, де спіймали у вітальні, коли вона намагалася покласти у свою сумку різдвяні подарунки, що лежали під ялинкою. Затримана виявилась відомою рецидивісткою, яку неодноразово арештовували за крадіжки зі зломом. Як повідомляє ABC News, 79-річний актор спустився вниз у халаті, коли почув галас у вітальні. Представник де Ніро заявив, що з актором все гаразд, і додав, що інцидент стався у квартирі, яку він винаймав тимчасово. Повідомляють, що офіцери поліції не знали, що це дім всесвітньовідомого актора. Роберт де Ніро — американський актор, режисер і продюсер. Відомий за фільмами «Одного разу в Америці» (Once Upon a Time in America, 1983), «Хрещений батько — 2» (The Godfather: Part II, 1972), «Славні хлопці» (Goodfellas, 1990). Дворазовий володар премії «Оскар», триразовий лауреат «Золотого Глобуса».