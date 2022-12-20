Лукашенко заявил, что безоговорочно поддерживает Россию

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко 19 декабря провели переговоры в Минске. После этого они дали совместную пресс-конференцию, на которой большое внимание уделили теме «всесторонней поддержки России Беларусью», особенно на фоне западных санкций, вызванных российской агрессией в Украине.

«Вы же знаете: мы вдвоём соагрессоры, самые вредные и токсичные люди на этой планете!,» — сказал Лукашенко и добавил, что сейчас «определяется будущее российского и белорусского народов», и что «в условиях санкционного давления Россия может обойтись без Беларуси, но Беларусь без России — нет».

Путин и Лукашенко заявили о намерении и далее укреплять связи в области газовой и атомной энергетики, транспорта, грузоперевозок и космической индустрии. Лукашенко подчеркнул, что цена на российский газ на следующий год для Беларуси будет фиксированной.

Вопросы военной политики, в частности тема вторжения России в Украину и перспективы возможного присоединения к нему Беларуси, на пресс-конференции почти не затрагивались. Однако Владимир Путин сказал, что две страны договорились продолжать практику совместных военных учений. Александр Лукашенко сообщил, что армия Беларуси проводит подготовку самолётов и экипажей для запуска «специфических боеприпасов». Также он добавил, что Россия передала Беларуси ракетные комплексы «С-400» и «Искандер», они уже поставлены на боевое дежурство.

За несколько дней до этого Лукашенко в очередной раз обвинил Украину в подготовке нападения на Беларусь (Украина эти обвинения отвергла) и обосновал необходимость увеличнения группировки российских войск в своей стране «обострением на западных границах Союзного государства».

В начале декабря Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу сказал, что российские и белорусские военные проходят подготовку «как единая группировка, единая армия». 13 декабря в Беларуси по приказу Лукашенко началась внезапная проверка боеготовности вооружённых сил страны.