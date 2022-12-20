Конгрес США хоче виділити $44,9 млрд термінової допомоги Україні і союзникам по НАТО

У понеділок учасники переговорів у Конгресі США представили законопроєкт про фінансування уряду на суму $1,7 трлн, що передбачає $44,9 млрд додаткової надзвичайної допомоги Україні та союзникам по НАТО.

Про це повідомило агентство Reuters, пише «Європейська правда».

Загальний обсяг фінансування, запропонований у законопроєкті, перевищує приблизно $1,5 трлн, виділених у попередньому році.

Лідери Сенату та Палати представників США націлені на ухвалення законопроєкту та відправку його президенту Джо Байдену до кінця тижня, щоб не допустити перебоїв у роботі уряду.

Протягом кількох місяців демократи та республіканці сперечалися про те, скільки грошей має бути витрачено на військові та невійськові програми.

До законопроєкту включено $44,9 млрд доларів США у вигляді додаткової надзвичайної допомоги Україні та союзникам по НАТО.