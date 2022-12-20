ISW: Лукашенко відхилив зусилля Путіна щодо подальшої російсько-білоруської інтеграції

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Путін і Лукашенко утрималися від публічних обговорень російського вторгнення в Україну, обидва лідери відзначили, що «Білорусь все ще стикається з західною загрозою».

Путін заявив, що може розглянути можливість навчання білоруських екіпажів бойової авіації застосуванню «боєприпасів зі спеціальними боєголовками» через «загострення ситуації» на зовнішніх кордонах Союзної держави.

«Раніше ISW оцінювало, що Лукашенко використовує риторику захисту білоруських кордонів від Заходу та НАТО, намагаючись уникнути участі у російському вторгненні в Україну. Лукашенко також використовував подібні натяки про можливе розміщення ядерної зброї в Білорусі 17 лютого в контексті заявленої агресії Заходу», — зазначають аналітики.

Самопроголошений президент Білорусі зауважив, що Росія поставить комплекси ППО С-400 і комплекси «Іскандер», а Путін сказав, що обидва лідери обговорювали формування єдиного оборонного простору.

«Президент Білорусі Олександр Лукашенко, ймовірно, відвернув зусилля президента Росії Володимира Путіна змусити Білорусь піти на подальші російсько-білоруські інтеграційні поступки під час зустрічі в Мінську 19 грудня», — припускають експерти.

Тож ISW продовжує оцінювати, що участь Білорусі у війні Путіна проти України залишається малоймовірною.

«Той факт, що Путін, схоже, прийняв тези Лукашенка, не переконавши Лукашенка скоригувати їх, побічно підтверджує цю оцінку. Лукашенко, швидше за все, скорегував би свою риторику, щоб дати своєму народу якесь правдоподібне пояснення того, чому він раптом відвернувся від фіктивної загрози вторгнення НАТО, яку він сфабрикував, щоб приєднатися до путінського катастрофічного вторгнення в Україну”, – йдеться у звіті.

Кремль також намагався приховати ймовірні початкові наміри Путіна змусити Лукашенка піти на подальші поступки щодо інтеграції з Російською Федерацією. Зокрема, Путін заявив, що «Росія не зацікавлена нікого поглинати», якщо йдеться про Білорусь. Ця заява була зроблена після того, як Лукашенко знову заявив про незалежність і повний суверенітет Білорусі 16 грудня, і виглядає як захисна реакція на коментарі Лукашенка.

Так, речник Кремля Дмитро Пєсков також заявив, що Путін не їздив до Білорусі, щоб переконати Лукашенка вступити у війну, додавши, що «такі спекуляції є безпідставними та дурними».

«Пєсков рішуче заперечував намір Путіна вторгнутися в Україну за кілька днів до початку наступу. Безумовно, ця заперечення є спробою приховати відчайдушне бажання Путіна втягнути Лукашенка у війну та очевидну невдачу – знову ж таки – зробити це», – додають в Інституті.