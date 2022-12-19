Росія отримала ще 250 «Шахедів» від Ірану

Президент Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація отримала нову партію іранських дронів, загалом окупанти отримали — 250 «Шахедів».

«Цієї ночі Україна знову була атакована іранськими дронами. 34 «Шахеди». Я говорю і кількість, і назву, і цілком конкретно.

Це «Шахеди» з нової партії, яку отримала Росія від Ірану. 250 штук – стільки всього «Шахедів» зараз отримано державою-терористом».

За словами президента, російські ракети та іранські дрони застосовуються постійно для ударів передусім по українській енергетиці.

Зокрема, нещодавній масований удар по Україні зачепив понад 20 мільйонів українців, а міста-мільйонники та більшість українських регіонів залишилися абсолютно без електрики.

Загалом на вечір 16 грудня були відключені від енергопостачання 22 мільйони 408 тисяч українців.