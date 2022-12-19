Джонсон працює над створенням фонду для підтримки українського агросектору

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон шукає можливості для подальшого сприяння розвитку українського агросектору — планує працювати над створенням фонду для підтримки сільського господарства.

Про це він заявив під час онлайн-зустрічі з головою громадського об’єднання «Всеукраїнська аграрна Рада» (ВАР) Андрієм Дикуном, повідомляє пресслужба ВАР.

«Сторони обговорили поточну ситуацію в українському агросекторі, поглиблення світової продовольчої кризи та можливі варіанти співпраці, зокрема, створення міжнародного фонду підтримки українських аграріїв», — йдеться у повідомленні.

«Ми підтримуємо українців і хочемо допомогти, перш за все — економічним відновленням і відбудовою України. Я вважаю, що Україна — це неймовірна країна, яка має дивовижну економіку.

Ми доклали багато зусиль, щоб почала діяти зернова угода, щоб продовжувався експорт українського зерна з Одеси, та тепер шукаємо можливості для подальшого сприяння розвитку українського агросектору», — заявив Джонсон.

Зазначається, що потенційна допомога українському агросектору може нагадувати ленд-ліз.

«Світ потребує, щоб Україна виробляла більше їжі. Нам потрібно більше калорій в Африці. Це справжня проблема. Я буду розглядати різні можливості, але вважаю, що це має бути проєкт, створений у співпраці з іншими урядами.