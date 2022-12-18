Ситуація після обстрілів на Київщині: найбільше постраждала Біла Церква

Про це звітував голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
Зазначається, що станом на ранок 18 грудня в регіоні діють екстрені відключення електроенергії, триває відновлювальна робота, аби запровадити планові вимкнення.
«Внаслідок минулої масованої атаки РФ у Київській області найбільше постраждало місто Біла Церква. Там уже відновлена електрика, вночі дали теплопостачання», — повідомив Олексій Кулеба.
Він додав, що в Бориспільському та Бучанському районах тривають аварійні вимкнення через негоду.
«На місцях вже працюють енергетики для якнайшвидшого відновлення електрики», — наголосив голова ОВА.
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