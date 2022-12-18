Подарок на семнадцатилетие девушки: варианты для выбора сюрприза » Ситуація після обстрілів на Київщині: найбільше постраждала Біла Церква Після масованого ракетного удару по Україні 16 грудня руйнувань зазнала Київська область, найбільше постраждало місто Біла Церква Про це звітував голова Київської ОВА Олексій Кулеба. Зазначається, що станом на ранок 18 грудня в регіоні діють екстрені відключення електроенергії, триває відновлювальна робота, аби запровадити планові вимкнення. «Внаслідок минулої масованої атаки РФ у Київській області найбільше постраждало місто Біла Церква. Там уже відновлена електрика, вночі дали теплопостачання», — повідомив Олексій Кулеба. Він додав, що в Бориспільському та Бучанському районах тривають аварійні вимкнення через негоду. «На місцях вже працюють енергетики для якнайшвидшого відновлення електрики», — наголосив голова ОВА.