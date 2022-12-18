Школьный округ Техаса разрешил сотрудникам школ иметь при себе оружие

Школьный округ Техаса одобрил ношение огнестрельного оружия некоторыми сотрудниками образовательных учреждений на территории кампуса.

Согласно принятой школьным советом Keller ISD «Программе опекунов», школы будут иметь вооружённый личный состав, который сможет оказать сопротивление нападающему на кампус до прибытия правоохранительных органов.

Изменениекоснется лишь некоторых сотрудников, которые должны будут пройти специальную подготовкупо обращению с оружием.

«ПрограммаGuardian нацелена на то, чтобы помочь школьникам и учителям защититься отстрелков до прибытия [сотрудников] правоохранительных органов«, — сказалглава школьного совета города Келлер (штат Техас) Чарльз Рандклев.

В округе заявили, что изменение политики является прямым ответом на скулшутинг в техасском городе Ювалд, в результате которого 24 мая 2022 года в начальной школе «Робб» погибли 19 детей и двое взрослых.

В соответствии с новой политикой преподаватели смогут добровольно стать вооружёнными «опекунами», пройдя подготовку по обращению с оружием. При этом руководители школьного округа имеют право в любой момент лишить сотрудника права его носить.