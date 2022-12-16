В Британии поставили памятник Путину с головой-членом

Жители деревни Белл Энд (Bell Еnd) в английском графстве Вустершир установили в центре своего поселения статую Владимира Путина с головой в форме головки пениса. Как видно на фотографиях, опубликованных в социальных сетях, надпись на постаменте гласит «Bellend of the Year», что можно перевести как «Залупа года».
Рядом со статуей, покрытой золотой краской, стоит указатель с названием деревни: оно созвучно слову, которым в английском языке обозначается головка пениса. Слово bellend также может использоваться в качестве оскорбления.
The Independent пишет, что статую установили в знак протеста против российского вторжения в Украину. Как рассказал журналистам организатор акции, пожелавший не называть своего имени, жителям и гостям деревни, проходившим мимо статуи Путина, предлагали швырять в изображение российского президента яйца, что многие с удовольствием и делали.
Еще один активист сообщил, что они планируют изготавливать и продавать маленькие статуи членоголового Путина, а вырученные деньги тратить на помощь украинским беженцам.
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