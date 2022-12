ЗСУ знищили 60 із 76 ракет, випущених РФ під час масованої атаки по Україні 16 грудня ОБМЕЖЕННЯ ВЇЗДУ НА ТЕРИТОРІЮ » В Британии поставили памятник Путину с головой-членом Жители деревни Белл Энд (Bell Еnd) в английском графстве Вустершир установили в центре своего поселения статую Владимира Путина с головой в форме головки пениса. Как видно на фотографиях, опубликованных в социальных сетях, надпись на постаменте гласит «Bellend of the Year», что можно перевести как «Залупа года». Рядом со статуей, покрытой золотой краской, стоит указатель с названием деревни: оно созвучно слову, которым в английском языке обозначается головка пениса. Слово bellend также может использоваться в качестве оскорбления. The Independent пишет, что статую установили в знак протеста против российского вторжения в Украину. Как рассказал журналистам организатор акции, пожелавший не называть своего имени, жителям и гостям деревни, проходившим мимо статуи Путина, предлагали швырять в изображение российского президента яйца, что многие с удовольствием и делали. Еще один активист сообщил, что они планируют изготавливать и продавать маленькие статуи членоголового Путина, а вырученные деньги тратить на помощь украинским беженцам.