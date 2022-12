Твіттер заблокував відомих журналістів, які критикували Ілона Маска

Про це повідомило CNN.

У четвер 15 грудня Твіттер заблокував облікові записи кількох високопоставлених журналістів без пояснення причини. Зазначається, що це спроба нового власника мережі Ілона Маска використовувати свою владу над платформою.

Облікові записи Доні О’Саллівана з CNN, Райана Мака з The New York Times, Дрю Харвелла з The Washington Post та інших журналістів, які «агресивно» висвітлювали діяльність Маска в останні тижні, були раптово призупинені назавжди. Також був заблокований акаунт прогресивного незалежного журналіста Аарона Рупара.

Видання пише, що ані Ілон Маск, ані Твіттер не відповіли на запити про коментарі щодо події.

Однак, коли новина з’явилася в мережі, Ілон Маск написав у Твіттер, що до журналістів застосовуються ті самі правила про збір та розповсюдження особистої чи ідентифікаційної інформації. Видання стверджує, що це могло статися на тлі блокування акаунтів у соцмережі, які відстежували літаки американських мільярдерів та російських олігархів.