ОБМЕЖЕННЯ ВЇЗДУ НА ТЕРИТОРІЮ

Ситуації, коли є необхідність обмежити в’їзд на якусь територію, чи обмежити поїзд, трапляються більш, ніж часто. І цілком імовірно, що завдяки цій обставині компанія TiSO виготовляє довгий ряд різноманітних виробів, які допомагають тимчасово закрити проїзд на територію, якоюсь вулицею чи площею, і всі вони мають одну загальну назву – блокувальники доріг, хоча й сильно різняться як зовнішньо, так і функціонально.

Так блокувальники антитаранного типу, наприклад серій CYCLOPES, SPEEDBUMPS, закривають проїзд, контролюють насиченість транспортного , частково обмежуючи швидкість руху в зоні, яка небезпечно близька до масових пішохідних пересувань (SPEEDBUMPS – в ролі «лежачого поліцейського»), або в’їзд на пішохідну зону в постійному режимі в місцях масового пішохідного руху біля торгівельно-розважальних центрів, спортивних комплексів, транспортних вузлів тощо, чи тимчасово, на період проведення якихось заходів. Для недопущення проїзду на територію, яка знаходиться під охороною (державні установи, військові об’єкти, підприємства підвищеного ризику, освітянські установи для дітей) можуть встановлюватися блокувальники типу TYRE-KILLERS – шиповані пристрої, що задіються автоматично, або завдяки важелю. Для регулювання проїзду автомобілів використовуються шлагбауми, що працюють в автоматичному режимі. Ці крайні блокувальники організовують керований допуск авто на територію, а також захищають периметр території від несанкціонованих спроб в’їхати на неї.

Компанія TiSO випускає блокувальні пристрої, що працюють автономно і в автоматичному режимі, які керуються пультом через дріт, або без дроту, що не мають зовнішнього управління і змінюють своє положення в ручному режимі, які змонтовані на дорожній поверхні для короткотермінового використання і тому легкозйомні. Широкий спектр видів блокувальників робить їх придатними для використання в різноманітних місцях, територіях, що належать до будь-яких галузей чи сфер діяльності. Їх можна встановлювати і в житлових мікрорайонах, на територіях котеджних містечок, баз відпочинку чи санаторіїв, тобто там, де є потреба в регулюванні, або обмеженні руху транспортних засобів, забезпеченні безпеки пішоходів і створенні комфортних умов для всіх учасників руху.

Менеджери нашої компанії фахово допоможуть вам зорієнтуватися в переліку блокувальників від TiSO і вибрати справді необхідні для ваших потреб пристрої.