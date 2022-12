Как выбирать настольные игры для детей Коронавірус може зберігатися в тілах людей навіть після смерті » Люди з оточення Зеленського хочуть зняти Залужного з посади Деякі люди з оточення президента Володимира Зеленського хотіли б замінити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на командувача Сухопутними військами ЗСУ Олександра Сирського, і це викликає занепокоєння у високопоставлених західних військових чиновників. Про це пише The Economist у статтях із коментарями Залужного і Сирського, передає Цензор.НЕТ «Дехто в оточенні президента хотів би замінити його (Залужного — ред.) генералом Олександром Сирським, командувачем сухопутних військ України, над яким генерал Залужний отримав підвищення минулого року», — пише видання. За даними видання, популярність Залужного викликала невпевненість в Офісі президента, який фактично провів опитування українців, щоб дізнатися, чи будуть вони голосувати за політичну партію генерала, хоча партії у нього немає. «Офіційні особи, близькі до Зеленського, підкреслюють, що генерал Залужний не відвідував лінію фронту. Це, кажуть захисники генерала, тому що ті ж самі чиновники заборонили йому це робити», — додає The Economist. Високопоставлений іноземний військовий у коментарі виданню висловив думку, що, в кращому випадку, це дрібне суперництво є відволікаючим маневром. У гіршому випадку, воно може підірвати єдність України і послабити довіру Заходу до її лідерів. Пряма мова іноземного військового високопосадовця: «Зараз не час для політиканства або підриву довіри між політичним і військовим командуванням». The Economist зазначає, що раніше Сирський фактично був старшим у командній ланці щодо Залужного, призначеного головнокомандувачем усіма збройними силами в липні 2021 року. І деякі політичні діячі, можливо, використовують цей факт у явній спробі розпалити напруженість між ними. «Ходять навіть чутки, що Офіс президента може бути схильний замінити популярного, але незалежно налаштованого генерала Залужного на його колишнього начальника. Тріщини розколу викликають занепокоєння у високопоставлених західних військових чиновників. Обидва генерали, зі свого боку, кажуть, що повністю довіряють один одному і хочуть залишатися поза політикою», — пише видання.