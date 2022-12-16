Кілька десятків ракет атакували інфраструктуру України

Росія здійснила масовану атаку понад 6 десятками ракет, щоб роззосередити увагу протиповітряної оборони України — речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

«На даний момент є дані про понад 60 ракет які летіли по території України. Випущені традиційно з літаків Ту-95, це ракети Х-555 і Х 101 також є пуски «Калібрів» з Чорного моря.

Маємо також запуски С-300 . Також є робота бомбардувальників Ту 22 М3 які пускають ракети Х-22. Також у небі помічено присутність Міг 31К, (гіпотетичних) носіїв «Кинджалів».

Ворог хотів масовано роззосередити увагу ППО, тримати в напрузі.

Працювали і літаки Су-35 ракетами Х-59. Протиповітряна оборона спрацювала непогано, результати ми повідомимо».

За словами Ігната, цього разу окупанти вперше застосували стратегічні бомбардувальники з району аеродрому Енгельса, безпосередньо, де ті літаки знаходяться на стоянках.