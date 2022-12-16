Из-за обесточивания задерживаются 17 поездов и электрички – УЗ

Из-за вызванных российскими атаками обесточивания 17 поездов Укрзализныци следуют с задержками более чем на 30 минут, также задерживаются электрички Одесской, Приднепровской и Южной железной дороги.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Компания отмечает, что ни один поезд дальнего следования не отменен. Если пассажир пропустил свой рейс из-за тревоги, по тому же билету можно воспользоваться следующим поездом.

Отмечается, что резервные тепловозы были выведены в работу и подстраховывают на обесточенных участках. Вокзалы работают на посадку и высадку через подземные переходы.

На Одесской, Приднепровской, Южной железных дорогах пригородные поезда, которые уже в пути, дальше будут следовать под тепловозами с опозданиями до 2 часов. Киевская кольцевая электричка продолжает движение с задержками из-за обесточивания на нескольких столичных участках, но движение через оба моста продолжается.

Сейчас задерживаются такие междугородние поезда: