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Из-за обесточивания задерживаются 17 поездов и электрички – УЗ

Из-за вызванных российскими атаками обесточивания 17 поездов Укрзализныци следуют с задержками более чем на 30 минут, также задерживаются электрички Одесской, Приднепровской и Южной железной дороги.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Компания отмечает, что ни один поезд дальнего следования не отменен. Если пассажир пропустил свой рейс из-за тревоги, по тому же билету можно воспользоваться следующим поездом.

Отмечается, что резервные тепловозы были выведены в работу и подстраховывают на обесточенных участках. Вокзалы работают на посадку и высадку через подземные переходы.

На Одесской, Приднепровской, Южной железных дорогах пригородные поезда, которые уже в пути, дальше будут следовать под тепловозами с опозданиями до 2 часов. Киевская кольцевая электричка продолжает движение с задержками из-за обесточивания на нескольких столичных участках, но движение через оба моста продолжается.

Сейчас задерживаются такие междугородние поезда:

  • №45/46 Ужгород — Харьков +1:46;
  • №111/112 Киев — Изюм +1:40;
  • №149/150 Черновцы — Полтава-Юг +1:20;
  • №31/32 Перемышль — Запорожье +1:18;
  • №21/22 Трускавец — Харьков +1:17;
  • №707/708 Киев — Чернигов +1:17;
  • №15/16 Рахов — Харьков +1:15;
  • №93/94 Хелм — Харьков +1:15;
  • №131/132 Днепр — Львов +1:13;
  • №119/120 Львов — Запорожье-1 +1:11;
  • №721/722 Киев — Харьков +1:10;
  • №731/732 Киев — Днепр +1:07;
  • №725/726 Харьков — Киев +1:07;
  • №715/716 Перемышль — Киев +1:01.
16 декабря, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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