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ЗСУ вибили окупантів із кількох кварталів Бахмута

У вівторок, 14 грудня, українським військовим вдалося відтіснити російську армію з двох кварталів Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал «Київ».

«Президент відмітив 46-ту бригаду, це моя бригада де я проходжу службу. Ми вчора контратакували позиції ворога і вибили його з декількох кварталів Бахмута. Тепер його там немає», — розповів військовослужбовець ЗСУ Олександр Погребиський.

За словами військового, буквально ще два дні тому окупанти зайняли ці позиції.

«Нам була поставлена задача вибити ворога з цих позицій, завдання було виконано десантно-штурмовими військами», — додав він.

Як повідомлялося, російські окупанти не припиняють наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Вони змінили тактику наступу на Донеччині — створюють штурмові загони та групи.

15 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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