ЗСУ вибили окупантів із кількох кварталів Бахмута

У вівторок, 14 грудня, українським військовим вдалося відтіснити російську армію з двох кварталів Бахмута.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал «Київ».
«Президент відмітив 46-ту бригаду, це моя бригада де я проходжу службу. Ми вчора контратакували позиції ворога і вибили його з декількох кварталів Бахмута. Тепер його там немає», — розповів військовослужбовець ЗСУ Олександр Погребиський.
За словами військового, буквально ще два дні тому окупанти зайняли ці позиції.
«Нам була поставлена задача вибити ворога з цих позицій, завдання було виконано десантно-штурмовими військами», — додав він.
Як повідомлялося, російські окупанти не припиняють наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Вони змінили тактику наступу на Донеччині — створюють штурмові загони та групи.
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