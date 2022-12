Загарбники намагаються переключити ЗАЕС до енергетичної системи РФ У Бердянську партизани підірвали трансформаторну підстанцію » Суд заарештував сім готелів групи VS Energy соратників Путіна Печерський райсуд Києва частково задовольнив клопотання Офісу генпрокурора та наклав арешт із забороною відчуження на готелі у Києві, Львові, Одесі та Олександрії, якими володіє група VS Energy Про це пишуть «Схеми». Так, арешт був накладений на готелі Premier Palace Hotel, Premier Hotel Rus, Premier Hotel Lybid та Premier Hotel Slavutych у Києві, Premier Hotel Dnister у Львові, Premier Hotel Odessa в Одесі та Premier Compass Hotel Oleksandriya в Олександрії, якими володіє група VS Energy. У рішенні суду від 12 грудня слідча суддя Олеся Батрин частково задовольнила клопотання Офісу генпрокурора та наклала арешт на статутний капітал у низці компаній, контрольованих російською так званою лужниківською групою, а також нерухомим майном в Україні. «А саме – на 7 готелів із мережі Premier Hotels & Resorts у Києві, Львові, Одесі та Олександрії. Згідно з постановою, це майно заборонено відчужувати. У частині встановлення заборони користування цим майном суддя клопотання не задовольнив. Крім того, арешт накладено на нежитлові приміщення торговельно-виставкового комплексу «Метроград» та ТРЦ «Метрополіс» у Києві», — зазначають журналісти.