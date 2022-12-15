США та Євросоюз зроблять офіційну заяву щодо війни в Україні Ваша надежная корзина сцепления от UKR PARTS » Илон Маск подал в суд на владельца аккаунта в «Твиттере», следящего за его самолетом Илон Маск заявил, что подает в суд на владельца аккаунта в «Твиттере», который следит за его частным самолетом. Маск заявил, что такие действия подвергают опасности его сына. Аккаунт @ElonJet, у которого более полумиллиона подписчиков, был заблокирован в среду. Его владелец 20-летний Джек Суини использовал общедоступную информацию об авиарейсах, чтобы публиковать твиты каждый раз, когда самолет Маска взлетал и приземлялся. Маск сообщил, что против Суини и других неназванных лиц возбуждены судебные иски. «Прошлой ночью машину с lil X (это имя сына Маска) в Лос-Анджелесе преследовал (думая, что это я) сумасшедший, который перекрыл машине дорогу и забрался на капот», — написал Маск в «Твиттере». Он добавил, что любая учетная запись, раскрывающая местонахождение людей в реальном времени, будет заблокирована, поскольку, по его мнению, представляет угрозу их физической безопасности. Джек Суини, отвечая на вопрос Би-би-си, отрицал, что инцидент был как-то связан с его аккаунтом. В среду он подтвердил, что его аккаунт был заблокирован. Джек Суини, студент колледжа в штате Флорида, поделился с Си-эн-эн скриншотом сообщения из «Твиттера», в котором говорится, что социальная сеть провела тщательную проверку и решила навсегда заблокировать его учетную запись за нарушение правил соцсети. Студент отвечает и за десятки других аккаунтов, которые следят за частными полетами богатых американцев, в том числе соучредителя Microsoft Билла Гейтса, основателя Amazon Джеффа Безоса и генерального директора Meta Марка Цукерберга. Многие из этих учетных записей в «Твиттере», в том числе та, которая отслеживает самолеты, на которых может летать президент России Путин, также оказались заблокированными в среду днем. Владелец «Твиттера» уже давно был недоволен аккаунтом @ElonJet и однажды, как сообщалось, даже предложил Джеку Суини 5000 долларов за его удаление. В среду вечером Илон Маск написал в «Твиттере»: «Любой аккаунт, передающий информацию о местоположении в режиме реального времени, будет приостановлен, поскольку это угрожает физической безопасности». Справочный центр «Твиттера» опубликовал свою обновленную политику, которая начинается так: «Вы не можете публиковать или постить личную информацию других людей без их авторизации и разрешения».