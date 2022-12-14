В Палату представителей США внесен законопроект о временном государственном финансировании

Законопроект о временных расходах, созданный во избежании частичного закрытия федерального правительства США, был принят к рассмотрению в Палате представителей США в минувший вторник, поскольку Конгресс торопится уложиться в срок до полночи с пятницы на субботу, когда закончатся текущие средства.

Законопроект об однонедельном государственном финансировании предназначен для того, чтобы дать законодателям дополнительное время для завершения переговоров по годовому «сводному» законопроекту о госрасходах, срок действия которого истекает 30 сентября 2023 года, в конце текущего финансового года.

Первое процедурное голосование по законопроекту было назначено на среду.

Ожидается, что в более крупном из двух законопроектов речь пойдет о выделении более 1,5 триллиона долларов, которые пойдут как на финансирование Вооруженных сил США, так и на ряд невоенных программ. Ожидается также, что выделяемая сумма будет содержать финансирование новых чрезвычайных мер помощи Украине в ее борьбе с российской агрессией.

Украина сможет получить еще миллиарды, после того, как в прошлом месяце Байден запросил у Конгресса 37 миллиардов долларов.

Ожидается, что Палата представителей США примет «постоянную резолюцию» по малому законопроекту об однонедельном финансировании в среду или четверг, сообщил журналистам лидер большинства, демократ Стени Хойер.

«Мы не собираемся закрывать правительство Соединенных Штатов, что дорого и вредно во всех отношениях», — сказал он.

После принятия Палатой представителей США законопроект будет быстро отправлен в Сенат для его принятия не позднее пятницы, чтобы президент Джо Байден подписал его в качестве закона.

Затем все внимание переключится на сводной законопроект на следующей неделе. Ожидается, что помимо помощи Украине, законопроект будет содержать расходы, связанные с другим законодательным предложением, касающимся реформирования процесса удостоверения Конгрессом результатов президентских выборов в США.

Последнее направлено на то, чтобы избежать повторения хаоса 6 января 2021 года, когда сторонники тогдашнего президента Дональда Трампа пытались помешать признанию Байдена победителем президентских выборов 2020 года.

Переговоры в Конгрессе продолжались и по другим частям законопроекта, касающимся крупных госрасходов, включая увеличение не военных, на которых настаивают демократы, все еще контролирующие Конгресс.

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл предупредил, что его республиканцы хотят, чтобы работа над сводным законопроектом была завершена к 22 декабря. «Мы намерены отправиться домой 23-го числа», — объяснил он журналистам.

Он добавил, что если к тому времени соглашение не будет достигнуто, это будет означать, что потребуется еще один законопроект о временном финансировании, который будет принят в начале следующего года.

Этого — и демократы, и некоторые республиканцы хотят избежать, поскольку переговоры по законопроекту о финансировании в следующем году усложнятся, когда республиканцы получат контроль над Палатой представителей.

Консервативные республиканцы требуют значительного сокращения госрасходов, которого демократы хотят избежать.

«Еще много работы предстоит сделать, — заявил лидер сенатского большинства, демократ Чак Шумер. — Но мы с оптимизмом смотрим на то, что если мы сохраним добросовестность, с которой мы подходили к делу до сих пор, мы добьемся своего».