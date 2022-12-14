«Российские военные буквально идут по трупам собственных солдат» — украинский офицер рассказал о боях за Бахмут

Накануне в российских провоенных телеграм-каналах сообщили: российская армия прорвалась на окраины Бахмута и заняла несколько улиц. Позже это подтвердили украинские военные. Сейчас в городе идут уличные бои.

О происходящем в Бахмуте, тактике российских военных и развитии ситуации на Донбассе рассказал Настоящему Времени офицер 1-й отдельной бригады спецназначения украинской армии Тарас Березовец.

– Можете ли вы подтвердить, что российские военные действительно смогли зайти в Бахмут?

– В городе Бахмут идут городские бои на окраинах города, где противник своими штурмовыми группами осуществляет действия, направленные на взятие под контроль города. Однако бои продолжаются исключительно на окраинах, позиции украинской армии по-прежнему остаются уверенными и сильными. Противник не испытывает недостатка в живой силе. По аналогии со Второй мировой войной, где союзники называли войска Японской империи так называемым токийским экспрессом, мы можем сказать, что здесь мы имеем дело с «бахмутским экспрессом». Противник доставляет на поле боя новые и новые подразделения. Неизвестно, где они их «рожают», откуда они их берут. Но на место убитых российских военнослужащих постоянно поставляются новые и новые.

– Мы часто у вас спрашивали о том, кто воюет со стороны российской армии, видно ли вам это с другой стороны фронта? Сейчас это мобилизованные, это «ЧВК Вагнера» – кто это?

– Это все те же подразделения. Картина по большому счету не меняется. Там находятся и подразделения «ЧВК Вагнера», в значительной мере поредевшие. Это уже не тот «Вагнер», который был в октябре или ноябре, поскольку значительная часть элитных подразделений «ЧВК Вагнера» на данный момент уничтожена. Но это идут в основном вновь мобилизованные российские граждане, которые проходили обучение на территории Российской Федерации. Это обучение занимает до трех месяцев в специальных лагерях, которое проводится в приграничных с Украиной областях. А также мобилизованные граждане, которые опыта ведения боевых действий не имеют. Но я бы сказал так, что соотношение «вагнеровцев» и мобилизованных россиян без опыта приблизительно один к четырем. Основную массу, безусловно, составляют военнослужащие российской армии, не имеющие опыта боевых действий и часто даже не служившие в вооруженных силах.

– Когда украинские военные говорят про «ЧВК Вагнера», утверждают, что они были как раз наиболее обученными подразделениями в составе российской группировки вторжения. А что касается мобилизованных, которые прошли эту трехмесячную подготовку, – как вы можете оценить их навыки?

– В основном уровень их подготовки достаточно низкий. Это понимает противник, поэтому он использует подразделения обычных российских мобилизованных в первую очередь в качестве приманки для вскрытия огневых точек, а также для отвлечения внимания подразделений ВСУ. То есть их бросают на те направления.

И в то время, когда обычные мобилизованные используются в качестве подсадных уток, в это время бойцы «ЧВК Вагнера» пытаются заходить в тыл и осуществлять штурмовые действия в самый неожиданный момент. То есть противник пытается всячески связывать наши подразделения, использует тактику, нарушающую правила ведения войны. Несколько дней назад я сообщал о том, что зафиксированы неоднократные случаи, когда использовались военнопленные украинской армии: их выводили перед штурмовыми группами «ЧВК Вагнера», подводили к нашим позициям, на расстоянии до 10 метров шла штурмовая группа «вагнеровцев» в составе обычно 10-12 человек, украинские военнопленные привлекали внимание наших военнослужащих, и в этот момент непосредственно перед позициями начинался штурм. То есть они используют наших военнопленных, нарушая Женевскую конвенцию, в качестве живого щита.

– Вы можете объяснить, а что делать в этой ситуации?

– Наши военнослужащие не будут открывать огонь. Это вопрос и психологии, и правил ведения войны. Наши военнослужащие не открывают огонь, они пытаются спасти. Но понятно, что сделать это невозможно, поскольку это не входит в планы противника. Наших военнопленных расстреливают перед самими позициями и далее идут штурмовые действия. Эта тактика рассчитана в первую очередь на психологию. Абсолютно циничный и варварский расчет, который могла родить абсолютно больная империя. И самое главное – ее командование, которое прибегает к подобной тактике. Понятно, что мы никогда не будем повторять то, что делает наш противник. Но, опять же, это не является для нас сюрпризом – они действуют настолько подло и цинично на протяжении всей войны.

– Лично мне в голову приходит ситуация в Северодонецке и Лисичанске. Когда шли бои за эти города, украинская сторона заявляла, что российские военные используют тактику выжженного поля, то есть буквально уничтожают все постройки в городе, чтобы украинской армии негде было там закрепляться. В Бахмуте, выходит, то же самое?

– Так и есть. В последние дни в связи с проблемами подвоза боеприпасов у противника – я уже неоднократно говорил о том, что мы уже фактически достигли паритета, сейчас об этом можно сказать уверенно, в артиллерии, даже, возможно, мы сейчас имеем незначительный перевес – противник сосредотачивает основные усилия на полном уничтожении всей городской застройки в тех районах, в которые он заходит. Делается это в первую очередь для того, чтобы создать невозможные условия для обороны.

И вторая причина. В последние дни наступление начинает захлебываться, поэтому противник просто уничтожает все, до чего дотягивается его артиллерия. Я бы сказал так, что цель, которую они поставили для себя, – захват города Бахмут до конца 2022 года. Конечно, план у них – захватить к Новому году. Но в последние дни, несмотря на постоянный поток живой силы противника, мы можем говорить о том, что это наступление начинает потихоньку захлебываться. Поэтому они будут уничтожать город. На сегодняшний день уничтожено или повреждено приблизительно до 85-90% городских строений. И мы понимаем, что Бахмут после этой войны, по сути, придется отстраивать заново.

– Вы говорите, что наступление захлебывается. Вы не верите, что россиянам удастся его захватить?

– Я бы сказал так, что россияне учли ошибки, допущенные в Северодонецке. Они пытаются окружить город, и основная тактика их кроме разрушения заключается в выдавливании Вооруженных сил Украины. Четыре дороги, связывающие город Бахмут с окрестностями, так или иначе все находятся под огневым контролем противника. Это усложняет подвоз живой силы и боеприпасов. Однако наши подразделения используют активно ночное время для того, чтобы подвозить личный состав и боеприпасы. Кроме того, наша реактивная артиллерия, которая находится на удалении, по сути, находится на безопасном расстоянии и может поражать противника. Поэтому их тактика выдавливания успеха иметь не будет, поскольку наши штурмовые подразделения, снайперские группы продолжают оставаться в городе, что делает их дальнейшее продвижение сопряженным с огромным количеством потерь. Город в буквальном смысле завален трупами, которые противник не вывозит, и они в буквальном смысле идут по трупам собственных солдат.