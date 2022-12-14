Проведення нової хвилі мобілізації можливе після Нового року, — Ганна Маляр

Про це Ганна Маляр, заступниця міністра оборони, зазначила в етері «1+1».

Стверджується, що про наступну хвилю мобілізації говоритимуть публічно вже після початку 2023 року. Ганна Маляр повідомила про потребу в компенсації втрат та реабілітації поранених воїнів, а також заміні військових, які захищають Україну з початку повномасштабного вторгнення.

«Є потреба у відновленні тих військових, які на війні отримали поранення, — сказала заступниця міністра оборони. — Ці речі складно прогнозувати, тому що мобілізація залежить від потреб війни. І, крім того, є втрати та потреба у відновленні, навіть ті люди, які зараз воюють, потребують заміни».