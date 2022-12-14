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Проведення нової хвилі мобілізації можливе після Нового року, — Ганна Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр
Заступниця міністра оборони розповіла, що майбутня хвиля мобілізації залежить від ситуації на фронті, однак вона можлива після початку 2023 року

Про це Ганна Маляр, заступниця міністра оборони, зазначила в етері «1+1».

Стверджується, що про наступну хвилю мобілізації говоритимуть публічно вже після початку 2023 року. Ганна Маляр повідомила про потребу в компенсації втрат та реабілітації поранених воїнів, а також заміні військових, які захищають Україну з початку повномасштабного вторгнення.

«Є потреба у відновленні тих військових, які на війні отримали поранення, — сказала заступниця міністра оборони. — Ці речі складно прогнозувати, тому що мобілізація залежить від потреб війни. І, крім того, є втрати та потреба у відновленні, навіть ті люди, які зараз воюють, потребують заміни».

14 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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