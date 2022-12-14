МАГАТЭ планирует обеспечить постоянное присутствие своих экспертов на всех АЭС Украины

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль договорились о том, что агентство обеспечит постоянное присутствие экспертов по ядерной безопасности на всех украинских атомных электростанциях. Об этом сообщается на сайте МАГАТЭ.

«В ближайшие дни я продолжу консультации на высоком уровне – как с Украиной, так и с Россией – с четкой целью добиться этого как можно скорее. Мы не можем позволить себе терять время», – заявил Гросси.

По его словам, с правительством Украины они договорилось о дальнейшем расширении и укреплении роли агентства в обеспечении ядерной безопасности в стране. «Это особенно важно в то время, когда энергетическая инфраструктура Украины сталкивается с беспрецедентными проблемами из-за войны и в середине зимы», – сказал глава МАГАТЭ.

Шмыгаль в своем телеграм-канале сообщил, что независимые эксперты организации будут работать на Запорожской, Ровенской, Хмельницкой, Южноукраинской и Чернобыльской АЭС. Это, по его словам, значительно повысит техническую и технологическую безопасность станций.

«Цель миссии – обезопасить станции и фиксировать все возможные попытки внешних воздействий, в частности обстрелы со стороны российского агрессора», – написал премьер-министр Украины.

Гросси также заявил о некотором прогрессе в переговорах по созданию зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС, где МАГАТЭ развернуло постоянную миссию экспертов более трех месяцев назад. Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе атомная электростанция. Она находится в Энергодаре, оккупированном почти с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину, и регулярно попадает под обстрелы.