Ердоган попередив Грецію, що турецькі ракети можуть досягти Афін Как быстро выиграть в казино » ЗСУ за добу вбили 620 окупантів та знищили 24 танки За минулу добу Збройні сили знищили 620 окупантів, кількість вбитих загарбників з початку агресії склала 94 760 військових — Генштаб ЗСУ у Facebook Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 по 12.12 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 94 760 (+620) осіб ліквідовано, танків ‒ 2 966 (+24) од, бойових броньованих машин ‒ 5 928 (+8) од, артилерійських систем – 1929 (+1) од, РСЗВ – 397 (+0) од, засобів ППО ‒ 211 (+0) од, літаків – 281 (+0) од, гелікоптерів – 264 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+4), крилатих ракет ‒ 592 (+0), кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 4544 (+4) од, спеціальної техніки ‒ 169 (+2).