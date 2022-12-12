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ЗСУ за добу вбили 620 окупантів та знищили 24 танки

За минулу добу Збройні сили знищили 620 окупантів, кількість вбитих загарбників з початку агресії склала 94 760 військових — Генштаб ЗСУ у Facebook

Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 по 12.12 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 94 760 (+620) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2 966 (+24) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 928 (+8) од,

артилерійських систем – 1929 (+1) од,

РСЗВ – 397 (+0) од,

засобів ППО ‒ 211 (+0) од,

літаків – 281 (+0) од,

гелікоптерів – 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+4),

крилатих ракет ‒ 592 (+0),

кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4544 (+4) од,

спеціальної техніки ‒ 169 (+2).

12 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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