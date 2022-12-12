 
«  
  »

Війна має закінчитись у березні 2023 року, — військовий експерт Притула

Війна РФ проти України має завершитися в березні 2023 року, адже Росія не має значних статків і зазнала великих військових втрат
Про це заявив військовий експерт, полковник запасу СБУ, експерт з військової контррозвідки Михайло Притула в етері Еспресо.

За його словами, поріг міцності РФ нижчий, ніж був у СРСР. Експерт зауважив, що після війни проти Афганістану Радянський Союз проіснував 10 років. Росія зараз не така сильна, адже не має великих статків і втратила в Україні набагато більше військ, ніж СРСР — в Афганістані.

«Ресурс, який має Путін, разів у 10 менший, тому я очікую суто теоретично, що ця війна має закінчитись і буде її перелом десь у березні наступного року», — наголосив Михайло Притула.

11 грудня Bloomberg написав, що майже повне ембарго вдарило по нафтових доходах Росії.

12 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  