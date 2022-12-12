В Турции нашли 11000-летний горельеф с держащимся за пенис мужчиной в окружении леопардов

Археологи во время раскопок неолитического памятника Сайбурч, расположенного на юго-востоке Турции, обнаружили рельефные изображения возрастом около 11 тысяч лет. Одна из композиций состоит из горельефной мужской фигуры, держащей в руке пенис. С двух сторон этого человека окружают леопарды.

Археолог Эйлем Оздоган (Eylem Özdoğan) представила результаты раскопок неолитического памятника Сайбурч, расположенного на юго-востоке современной Турции, примерно в 60 километрах к востоку от реки Евфрат. Исследования этого поселения IX тысячелетия до нашей эры, начавшиеся в прошлом году, позволили выявить два комплекса докерамического неолита. Первый из них представляет собой остатки общественных сооружений, второй — жилых зданий.

В одной из общественных построек археологи обнаружили поверхность размером 0,7—0,9×3,7 метра, на которой изображены две взаимосвязанные композиции, состоящие из пяти фигур. Одна из них представляет собой горельеф (скульптурный выпуклый рельеф) в виде мужчины, обращенного лицом к смотрящему (анфас). В своей правой руке этот человек держит пенис. Хотя его голова оказалась повреждена, ученые отметили ее характерные черты: округлую форму лица, большие уши, выпученные глаза и толстые губы. На его шее изображен платок или ожерелье.

С обеих сторон на мужчину смотрят рельефные леопарды, изображенные в профиль. Хищные кошки изображены с открытыми ртами, из которых видны зубы. Их хвосты подняты и направлены в сторону человека. Один из леопардов также изображен с пенисом, в то время как другой — нет.

Вторая композиция состоит из человеческой фигуры — возможно, мужчины, который изображен с присогнутыми в коленях ногами. Его левая рука с раскрытой ладонью поднята в верх, причем она изображена с шестью пальцами. В то время как в правой руке он держит змею или трещотку. Рядом с этим человеком находится изображение быка, голову которого сделали так, чтобы было видно оба рога.

По данным Оздогана, обнаруженные рельефы соответствуют по своей стилистике эпохе неолита. Так, единственными деталями, по которым можно определить пол фигур, выступают фаллосы. В то же время делается акцент на опасностях, исходящих от животных. При этом рельефы с памятника Сайбурч отличаются тем, что обе сцены кажутся связанными друг с другом.