Окупанти кілька разів обстріляли Херсон: є загиблі й поранені, пошкоджено газогін і два медзаклади » Українська чорна комедія про кладовища увійшла в топ-10 на Netflix Українська картина «Я працюю на цвинтарі» (I Work At The Cemetery) режисера Олексія Тараненка за сценарієм Павла (Паштета) Бєлянського увійшла у топ-10 популярних стрічок на стрімінговому сервісі Netflix. Картина розташувалась у кращій десятці серед різдвяних фільмів та романтичних комедій. Про це повідомили на офіційній сторінці картини у Facebook. «Цей тиждень фільм Я працюю на цвинтарі / I Work At The Cemetery розпочав у Топ-10 фільмів рейтингу Netflix Movie in Ukraine І нам доволі комфортно в компанії різдвяних фільмів, адже ми розповідаємо зворушливу і свого роду магічну історію. Приємного перегляду!» ‒ написали в повідомленні. Українська комедія про смерть увійшла в топ-10 на Netflix. Фото: скріншот Стрічка вийшла у широкий прокат у вересні 2022. За жанром – драмеді (драма з елементами чорного гумору). Розповідає про власника ритуального бізнесу, який має життєву драму і, спілкуючись із замовниками пам’ятників, заново віднаходить сенс життя. Головну роль зіграв Віталій Салій («Крути 1918», «Заборонений»).