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Українська чорна комедія про кладовища увійшла в топ-10 на Netflix

Українська картина «Я працюю на цвинтарі» (I Work At The Cemetery) режисера Олексія Тараненка за сценарієм Павла (Паштета) Бєлянського увійшла у топ-10 популярних стрічок на стрімінговому сервісі Netflix. Картина розташувалась у кращій десятці серед різдвяних фільмів та романтичних комедій.

Про це повідомили на офіційній сторінці картини у Facebook.

«Цей тиждень фільм Я працюю на цвинтарі / I Work At The Cemetery розпочав у Топ-10 фільмів рейтингу Netflix Movie in Ukraine  І нам доволі комфортно в компанії різдвяних фільмів, адже ми розповідаємо зворушливу і свого роду магічну історію. Приємного перегляду!» ‒ написали в повідомленні.

Українська комедія про смерть увійшла в топ-10 на Netflix. Фото: скріншот

Стрічка вийшла у широкий прокат у вересні 2022. За жанром – драмеді (драма з елементами чорного гумору). Розповідає про власника ритуального бізнесу, який має життєву драму і, спілкуючись із замовниками пам’ятників, заново віднаходить сенс життя. Головну роль зіграв Віталій Салій («Крути 1918», «Заборонений»).

12 декабря, 2022 | Category: Новости, Шоу-бизнес

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