Росіяни за декілька кілометрів від Авдіївки, — воєнкор Еспресо Бакуменко

Протягом 12 грудня російські військові намагаються штурмувати Авдіївку Донецької області — працює важка артилерія і стрілецька зброя

Про це в ефірі заявив воєнний кореспондент Еспресо Віталій Бакуменко.

«Про гуманітарну ситуацію: зараз складно, щось змінюється. З весни в Авдіївці дуже погано з водою та електрикою — немає нічого, нічого не працює», — розповів він.

Бакуменко сказав, що гуманітарна ситуація тут стабільно погана, але військова ситуація тут набагато гірша.

«Росіяни продавлюють Сили оборони і зараз точаться бої. Зранку десь на околицях Авдіївки постійно щось важке падає. Міни, артилерію чуємо і також чуємо стрілецьку зброю, кулемети. Це свідчить про те, що росіяни вже дуже близько до міста. Військові кажуть, що це приблизно 2-3 км до міста. Атакують з боку Опитного, Водяного, Пісків — підходять до Авдіївки з півдня і намагаються штурмувати. Бої дуже інтенсивні, я такого не пам’ятаю — щоб я чув і важке озброєння, і стрілецьку зброю, все це майже безперервно. Військові кажуть, що нещодавно танк три дні працював по місту», — зазначив воєнкор.