Илон Маск поделился фотографиями подросшего сына от певицы Граймс

Глава SpaceX и новый владелец Twitter (заблокирован в РФ) Илон Маск опубликовал в соцсетях фотографии подросшего сына от певицы Граймс.

Судя по фото, миллиардер сводил 2-летнего X Æ A-12 в штаб-квартиру Twitter в Сан-Франциско.

“X в прекрасном Сан-Франциско”, — подписал он один из снимков. На другом можно увидеть личный пропуск мальчика на территорию компании.

X Æ A-12/Соцсети

X Æ A-12/Соцсети

Илон и раньше брал маленького X с собой на работу. По словам сотрудников Twitter, они не раз видели мальчика, бегающего по коридорам компании, пока его отец был занят на совещаниях, а одна из переговорных буквально завалена игрушками.

“Мне кажется, Илон действительно видит в нем своего протеже и берет с собой всюду, куда только можно”, — сказала мама X Æ A-12А, певица Граймс, в интервью Vanity Fair.

Напомним, что Илон Маск и Граймс расстались в сентябре 2021 года. У них также есть общая дочь Экса Дарк Сидерал Маск, рожденная при помощи суррогатного материнства, которую родители сокращенно называют Y.

Всего у предпринимателя девять детей, пять из них от бывшей жены Джастин Маск и еще двое — от одной из его сотрудниц, Шивон Зилис. Рождение последних стало поводом для расставания Маска с новой подругой, актрисой Наташей Бассетт.